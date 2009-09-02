تهیه نظام جامع رسانه ای/ حمایت از ایجاد بورس کالاهای فرهنگی ایرانی

جذب حداکثری نخبگان حوزه فرهنگ و هنر

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد حسینی صبح چهارشنبه در مراسم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت دهم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی از برنامه ها و عملکرد خود دفاع کرد و با اشاره به محورهای اصلی در مورد فرهنگ و هنر به عنوان برنامه های وزارت ارشاد در دولت دهم گفت: جذب حداکثری نخبگان حوزه فرهنگ و هنر و پویایی و تعالی فرهنگ و هنر و رفع کاستی های موجود سرلوحه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی افزود: از نمایندگان مجلس می خواهم که با کیمیای نقد خود مس برنامه های ما را طلا کنند و همه کسانی که دغدغه های فرهنگی دارند در این زمان بیان کنند.

وی تاکید کرد: نگرانی هایی که نمایندگان دارند ما نیز به آنها اعتقاد داریم تا مظلومیت فرهنگ بر همگان مشخص شود. فرهنگ هر جامعه ای شاخص آن ملت است و مدیریتی شایسته است تا بتواند اعتلای فرهنگ عمومی را از طریق روحیه خودباوری و قانون گرایی و نظم و انضباط و سیطره نشاط و تلاش و سازندگی محقق سازد. در این صورت است که می تواند تهاجم دشمنان را خنثی کند.

وی با بیان اینکه هنر مشاطه فرهنگ است، با بیانی ادبی به شرح این مشاطه گری پرداخت و گفت: فراز و فرود سه دهه گذشته گرچه مقصد را در چشم انداز هنرمندان نشان داده اما گاه نیز در برابر آن متعجب شدند. در این میان در فرهنگ و هنر گاه با رویکردی منفعلانه به رهاشدگی فرهنگ و هنر منجر شدند و گاه با رویکرد سختگیرانه به وازدگی فرهنگی کمک کرد و حاصل این قبض و بسط و سهل و سخت برخی تولیدات فرهنگی نازل و سطحی است.

مهندسی فرهنگی یکی از اولویت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است

وی اضافه کرد: البته این ریزش و رویش در کنار هم بوده اند و در این میان آثار فاخر و خوبی هم تولید شده که به ایران و جهان نشان داده است که جا دارد از هنرمندانی که در آفرینش آن نقش داشته اند و مدیرانی که در زمان آنها این آفرینش ها بوجود آمد تشکر شود.

وی با اشاره به اینکه انقلاب ایران یک انقلاب فرهنگی بوده، مهندسی فرهنگی را یکی از اولویت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم برشمرد و گفت: مهندسی فرهنگی با درنظر گرفتن عنصر تعادل در هنجارها و رفتارها مدنظر قرار می گیرد.

وی به پنج نکته در خصوص برنامه های ارائه شده برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم اشاره و خاطرنشان کرد: جامعه ما از تنوع فرهنگی، قومی و زبانی برخوردار است و به دلیل ویژگی های فرهنگی باید به آن توجه داشت.

حسینی اضافه کرد: نقش فرهنگ و هنر در تقویت هویت ملی، آمیخته بودن فرهنگ و هنر ایرانی با اسلام و تولید هنری فراسرزمینی، ریشه داشتن فرهنگ و هنر ایرانی در تاریخ این مرز و بوم و تعامل و هنرمندان این سامان با فرهیختگان جهان از دیگر ویژگی هایی است که مدنظر قرار دارد.

وی اظهار داشت: جمعیت کشور جوان است و با توجه به نقش فرهنگ و هنر در پاسخگویی به نیاز جوانان، جایگاه فرهنگ و هنر باید تعریفی دوباره صورت گیرد.

مهمترین چالشهای موجود در زمینه فرهنگ و هنر

وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت ارشاد با اشاره به چالشهای موجود در زمینه فرهنگ و هنر یادآور شد: مهندسی فرهنگی، اصلاح ساختار فرهنگ و ارشاد و نیروی انسانی این وزارتخانه که درصد زیادی از کارکنان آنها دیپلم و زیر دیپلم هستند، عدم تناسب منابع مالی و مشکلات پیش رو و طلب استمداد که اعتبارات بیشتری با توجه به دغدغه های موجود به آن اختصاص یابد، عدم هماهنگی دستگاه های متعدد، تصدی گری به جای واگذاری، غلبه روحیه انفعالی و اقتصاد فرهنگ از جمله چالشهای موجود در این بخش است.

وی اضافه کرد: سیاستگذاری های انجام شده در بخش فرهنگ و هنر هنوز در مرحله آزمون و خطا است و نیاز به عزم ملی است تا به عرصه پیشاهنگی هنر وارد شویم. سیاست های توسعه ای کشور باید از صافی فرهنگ و هنر عبور کند.

حسینی گفت: ظرفیت سازی برای ارتقای جایگاه فرهنگ و هنر، دستیابی به رتبه برتر منطقه ای و جایگاه در خور و شایسته جهانی بخشی از برنامه هایی است به اختصار بیان شده و در اختیار نمایندگان قرار گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برنامه هایی که در این زمینه ارائه شده است گفت: برنامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش برنامه های فرابخشی شامل کمک به تکمیل برنامه مهندسی فرهنگی که وظیفه ذاتی شورای عالی انقلاب فرهنگی است، تحول در ساختارها، تهیه و تدوین طرح نظام جامع در حوزه سینمای ملی، موسیقی، هنرهای تجسمی، هنرهای نمایشی و کتاب و کتابخوانی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف فرهنگی با توجه به نقش محوری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به مثابه ستاد اصلی برنامه ریزی و سیاستگذاری در این بخش است.

وی اضافه کرد: جلب مشارکت همه دستگاهها در این زمینه با تاکید بر لزوم وجود پیوست های فرهنگی همچون لزوم پیوست های پژوهشی برای پروژه های کشوری، الزام به اختصاص نیم درصد بودجه دستگاهها به بخش فرهنگ و هنر و هدفمند کردن یارانه بخش فرهنگ و هنر و خریداری محصولات فاخر و مناسب و اولویت دادن به محصولات داخل کشور از دیگر برنامه های فرابخشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

حمایت از ایجاد بورس کالاهای فرهنگی ایرانی

وی حمایت از مالکیت معنوی و حقوق مولفان و صاحبان اثر، گسترش خدمات رفاهی و بیمه ای برای آرامش بخشی اهالی فرهنگ و هنر و حمایت از ایجاد بورس کالاهای فرهنگی ایرانی را از دیگر بخش های برنامه خود برشمرد و گفت: تربیت نیروی انسانی متعهد و کارآمد و حمایت مالی و معنوی از تولید محصولات معناگرای جهان مخاطب از دیگر بخش های این برنامه است.

رعایت عدالت در گسترش امکانات فرهنگی و هنری در کشور

حسینی با اشاره به لزوم رعایت عدالت در گسترش امکانات فرهنگی و هنری در کشور خاطرنشان کرد: عدالت این است که تمام مناطق کشور را در نظر بگیریم و مناطقی از کشور که حتی یک سالن سینما و مجموعه فرهنگی ندارند را مورد توجه قرار دهیم و تجربه خوبی که در پیام نور در توزیع آموزش عالی در مناطق دور افتاده داشتیم در اینجا قابل استفاده است.

وی گفت: حمایت از تاسیس و توسعه فضاهای فرهنگی با اولویت مناطق محروم و دور افتاده و تهیه طرح جامع فرهنگی برای وقف نذر و صدقه با رویکردهای نوین از دیگر بخشهای این برنامه است.

وی با اشاره به برنامه این وزارتخانه برای سازمان حج و زیارت گفت: ایجاد تسهیلات مناسب در سفرهای حج و زیارت، عتبات و عالیات و امکان مقدسه و صیانت از منزلت زائران ایرانی مهمترین برنامه این وزارتخانه در این حوزه است.

وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت ارشاد به برنامه های حوزه فرهنگی و هنری در بخش برنامه های ارائه شده این وزارتخانه در دولت دهم اشاره کرد و اظهار داشت: تمرکز زدایی در برنامه ریزی فرهنگی و هنری و تفویض اختیارات قابل واگذاری به استانها یکی از بخشهای این برنامه است.

وی از همکاری در راه اندازی رشته های میان رشته ای در بخشهای مختلف با همکاری دانشگاههای کشور، کمک به توسعه تجارت الکترونیک محصولات فرهنگی و هنری کشور و حمایت از ایجاد دهکده های هنری در کشور به عنوان بخش های دیگری از برنامه وزارتخانه در دولت دهم نام برد و گفت: افزایش سرانه کتاب و کتابخوانی، توسعه کتابخانه های دیجیتال و حمایت از صنعت چاپ و نشر و مطالعه برای راه اندازی خانه های فرهنگ روستایی از دیگر برنامه های مدنظر است.

برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم در خصوص سینما

حسینی با اشاره به برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت دهم در خصوص سینما گفت: معرفی هرچه بیشتر و ارتقای سینمای ملی و افزایش سهم سینمای ملی، حمایت از تولید محصولات سینمایی ارزشمند با مشارکت نخبگان این حوزه، پیگیری طرح جامع سینماها، تاسیس شهرک سینمایی و تلویزیونی که در این زمینه با ریاست سازمان صدا و سیما نیز صحبت هایی شده است از جمله این برنامه ها است.

وی اضافه کرد: حمایت همه جانبه از سینمای کودک و نوجوان، حمایت ویژه از تولیدات فاخر و با توجه به هویت ایرانی و اسلامی، حمایت از ساخت بازیهای رایانه ای سالم و انیمیشن و بسط و توسعه آن برای معرفی هرچه بهتر اسطوره های ایرانی از دیگر بخش های این حوزه است.

تهیه و تدوین نظام جامع رسانه ای

حسینی با اشاره به برنامه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مطبوعات و اطلاع رسانی گفت: تهیه و تدوین نظام جامع رسانه ای برای سامان بخشی به مطبوعات، خبرگزاری ها و رسانه های مکتوب و غیره، طراحی نظام رتبه بندی برای مطبوعات و روزنامه نگاران با همکاری نهادهای صنفی، حمایت از توسعه رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها، تربیت خبرنگاران متناسب با استانداردهای جهانی برای رقابت در این عرصه و توجه بیشتر به نشریات الکترونیک از برنامه های این بخش است.

وی اضافه کرد: تسریع در اعطای مجوز به نشریات به خصوص نشریات محلی، علمی و تخصصی از دیگر بخشهای این برنامه است.

بازتعریف ماموریت رایزنهای فرهنگی

وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت ارشاد در خصوص رایزن های فرهنگی نیز افزود: ماموریت رایزن های فرهنگی نیاز به بازتعریف دارد تا با کارآمدی بیشتر بتوانند اهداف نظام اسلامی را الهام بخش باشند. زمینه سازی برای حضور فعال در صحنه های جهانی و حمایت از صدور محصولات فرهنگی و توسعه روابط با کشورهای همزبان، جهان اسلام و همسایه و ترویج زبان فارسی با هدف گرایش فرهنگ ایرانی و اسلامی در سایر کشورها از دیگر اهداف رایزن های فرهنگی خواهد بود.