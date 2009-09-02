به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان که از روز دوشنبه 10 شهریورماه در جزیره کیش آغاز شده بود، روز جمعه هفته جاری به اتمام می رسد.

در این اردو که به منظور آماده سازی تیم فوتبال ساحلی ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا تشکیل شده است، 16 بازیکن حضور دارند که از جمع آنها 12 بازیکن برتر برای اردوی آتی دعوت خواهند شد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با هدایت رضا صادقپور خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کند که به احتمال فراوان به میزبانی کشورمان در جزیره کیش برگزار خواهد شد.