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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۴۰

اردوی کیش ساحلی بازان روز جمعه به اتمام می‌رسد / 4 بازیکن خط می‌خورند

اردوی کیش ساحلی بازان روز جمعه به اتمام می‌رسد / 4 بازیکن خط می‌خورند

اردوی پنج روز تیم فوتبال ساحلی کشورمان در جزیره کیش روز جمعه هفته جاری به اتمام می رسد تا 12 بازیکن برتر از جمع 16 بازیکن حاضر در این اردو جدا شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی کشورمان که از روز دوشنبه 10 شهریورماه در جزیره کیش آغاز شده بود، روز جمعه هفته جاری به اتمام می رسد.

در این اردو که به منظور آماده سازی تیم فوتبال ساحلی ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا تشکیل شده است، 16 بازیکن حضور دارند که از جمع آنها 12 بازیکن برتر برای اردوی آتی دعوت خواهند شد.

تیم ملی فوتبال ساحلی ایران با هدایت رضا صادقپور خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا آماده می کند که به احتمال فراوان به میزبانی کشورمان در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

کد مطلب 940824

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