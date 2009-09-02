عملیات اجرایی ساخت اسکله صادرات غیرنفتی بندر گناوه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در گناوه، مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر در این مراسم گفت: براساس سیاست سازمانی سرمایه گذاری دولتی در توسعه زیرساختهای بندری ادامه دارد و تلاش می شود تا از بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در تاسیسات روبنایی استفاده شود.

محمد راستاد افزود: در بندرگناوه سرمایه گذاری بخش تعاونی بسیار راهگشا بوده و پیش بینی می شود با ایجاد اسکله صادراتی دراین بندر نیز مبادلات مرزی و هم کاپوتاژ کالا به جزیره خارک با رونق مضاعفی مواجه شود.

وی اظهار داشت: ایجاد پایانه کانتیری در بندر گناوه نیز در حال بررسی است که اجرایی شدن آن نیاز به حمایت همه سازمانهای ذیربط و ترغیب بخش خصوصی به سرمایه گذاری است.

فرماندار گناوه نیز گفت: در حال حاضر بندر گناوه از رونق تجاری مناسبی برخوردار است ضمن اینکه بندر ریگ نیز در این شهرستان در امر مبادلات مرزی فعال است .