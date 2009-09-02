به گزارش خبرگزاری مهر، دین یکی از مؤلفه‌های اصلی مطالعات جامعه شناختی، سیاسی و فرهنگی است که مورد توجه اندیشمندان این حوزه‌ها بوده و هست.

برگزارکنندگان این همایش معتقدند که این موضوع تحقق گفته ماکس وبر است که معتقد بود هر نظام دینی قدرتمند پیوندش را با ابعاد گوناگون زندگی اجتماعی برقرار می‌کند که این پیوند نتایج قابل توجهی برای توسعه بشر دارد.

بر خلاف برخی دیدگاه‌ها، دین یکی از عوامل تعیین کننده رابطه میان جوامع و حکومتها در جهان حاضر است .

محورهای اصلی این همایش حقوق و سیاست، اقتصاد و جامعه و فرهنگ عنوان شده اند.