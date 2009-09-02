گزارش بهمنی از اوضاع اقتصادی کشور / رشد نقدینگی به 6.5 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی در حاشیه بیستمین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران با بیان رابطه مستقیم نرخ سود و تورم، گفت: نمی توان نرخ سود سپرده ها را بدون توجه به نرخ تورم تعیین کرد.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ تورم قرار بود در پایان برنامه چهارم تک رقمی شود، اظهار داشت: برای تعیین نرخ سود بانکها، نرخ تورم به اضافه نرخ سود مورد انتظار با توجه به نرخ ریسک محاسبه و تعیین می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در هیچ جای دنیا نرخ سود بانکی کمتر از نرخ تورم نیست، افزود: در بسته سیاستی بانک مرکزی نیز نرخ سود بانکهای خصوصی را برای سپرده های 5 ساله حداکثر 17.5 درصد تعیین کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی رشد منابع بانکهای خصوصی را از بانکهای دولتی طبق آخرین بررسیها کمتر دانست و تصریح کرد: به صورت کلی در حال حاضر سهم بانکهای خصوصی از کل منابع سیستم بانکی 22.4 درصد است که این نسبت کمی افزایش یافته است.

بهمنی با اعلام اینکه سهام بانکهای دولتی باید به صورت صد در صد واگذار شوند، تاکید کرد: بانک مرکزی در تعیین نرخ تورم 359 قلم کالا را در سبد هزینه های خانوار در نظر می گیرد و میانگین نرخ آنها را بر 12 ماه سال تقسیم و سپس میانگین رشد قیمتها را اعلام می کند.

وی تزریق منابع و اعطای تسهیلات به بخش تولید را به صورت متناسب پذیرفت و اذعان داشت: بانک مرکزی در جهت افزایش روند سرمایه گذاری در بخش تولید اقدام به بررسی درخواست تاسیس بانکهای خصوصی نموده و از سویی، سرمایه گذاریهای خارجی را نیز تشویق می کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اعلام این مطلب که سرمایه گذاری در5 ماه ابتدای سال جاری مناسب نبوده است، گفت: در حال حاضر بانک مرکزی آمارهایی را که ارائه می دهد خود تولید می کند به نحوی که تا پایان تیرماه سال جاری رشد نقدینگی با کاهش نسبت به مدت مشابه در سال گذشته که حدود 15.9 درصد بود به 6.5 درصد رسیده است.

بهمنی در زمینه ساماندهی موسسات اعتباری فاقد مجوز نیز توضیح داد و بیان داشت: در حال حاضر با صدور دستورالعمل صندوقهای قرض الحسنه در شورای پول و اعتبار 6 هزار صندوق فعال اعتباری بدون مجوز را ساماندهی خواهیم کرد و در صورتی که موسسات در این زمینه مقاومت کنند با آنها برخورد خواهد شد.

وی از راه اندازی بانک جامع اطلاعات مشتریان به صورت آزمایشی خبر داد و افزود: در آینده نزدیک از طریق شناسه دار کردن تسهیلات گیرندگان با استفاده از کد ملی افراد، بانک مرکزی مشخصات تسهیلات گیرنده و روند اقدامات گذشته وی را در اختیار خواهد گرفت و از این طریق، سعی می کنیم تا تسهیلات به صورت عادلانه بین متقاضیان توزیع شود به نحوی که این سیستم تاکنون در تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پیاده شده است.

رئیس کل بانک مرکزی آخرین میزان مطالبات معوق را با افزایش محسوسی نسبت به گذشته 384 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: این رقم در آخرین بررسی 323 هزار میلیارد ریال بود که به دلیل شفاف سازیهای انجام شده این افزایش محسوس قابل مشاهده است.

بهمنی از دستور به بانکها برای شفاف سازی مطالبات معوق آنها سخن گفت و از افزایش مطالبات معوق بانکهای خصوصی خبر داد و خاطر نشان کرد: برای شفاف سازی مطالبات معوق، پیشرفت بانکداری الکترونیکی و طبقه بندی تسهیلات مورد نیاز است.

وی از عدم تصویب اعطای تسهیلات در شورای پول و اعتبار به ایران خودرو سخن گفت و افزود: تاکنون در زمینه صدور اوراق مشارکت رهنی به هیچ بانکی مجوز نداده ایم.

به گزارش مهر محمود بهمنی همچنین در بیستمین همایش بانکداری اسلامی با موضوع بحرانهای مالی و اقتصادی و ضرورت تجدید ساختار در نظام بانکداری اسلامی کشور گفت: آثار بهبود بحران مالی جهانی از یکی دو هفته گذشته قابل مشاهده است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تزریق بیش از حد نقدینگی به عنوان دلیل بحران مالی گفت: این بحران باید درس خوبی برای اروپا و آمریکا از نظر اقتصادی و بانکی باشد.

وی بازنگری مسائل اقتصادی و مالی کشور را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: بانکداری اسلامی بانکداری مشارکتی است که به دلیل تقسیم ریسک توانسته خود را در این بحران حفظ کند.

به گفته بهمنی احتمال زیان در بانکهای اسلامی به مراتب کمتر از بانکهای ربوی است. در این نوع بانکداری ابزارهای جدیدی طراحی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی از بازنگری در دو قانون عملیات بانکداری بدون ربا و قانون پولی و بانکی خبر داد و گفت: به زودی لوایح تهیه شده در این خصوص توسط دولت برای تصویب تقدیم مجلس می شود.

وی با اشاره به بحران تولیدات کشورهای اروپایی و کاهش قیمت تولیدات کارخانجات آنها به حتی 50 درصد و خالی شدن انبارها و حتی تعطیلی کارخانجات گفت: در این حالت رشد بیکاری در این کشورها افزایش یافت و به حدود 10 درصد رسید.

بهمنی گفت: در این زمان بود که بانک مرکزی از مجلس و دولت درخواست تزریق منابع به صنعت و تولید و دراصل حمایت از آنها را کرد و بر این اساس دو بار لایحه 15 میلیارد دلاری را به مجلس به منظور افزایش سرمایه بانکها را ارائه دادیم که مجلس با آن موافقت نکرد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بر این اساس دولت با پذیرش بدهی به بانک مرکزی 92 هزار میلیارد دلار خط اعتباری و 67 هزار میلیارد دلار منابع برای تزریق به تولید در اختیار ما قرار داد که اگر این اقدام صورت نمی گرفت با تورم و رشد نقدینگی قابل توجهی مواجه می شدیم.

وی از جمع آوری 139 هزار میلیارد ریال نقدینگی برای خنثی سازی اثرات تزریق 150 هزار میلیارد ریال منابع خبر داد و بر ارائه تسهیلات بانکی به صورت کنترل و نظارت شده تاکید کرد و افزود: این امر باعث افزایش ظرفیتهای تولیدی و در نتیجه اشتغال می شود و برعکس آن در صورت انحراف در تسهیلات، قیمتها افزایش خواهد یافت.

بهمنی در بیان راهکارهای در امان بودن کشور از بحرانها و افزایش رشد اقتصادی گفت: کاهش تنش های داخلی با لحاظ انسجام و وحدت ملی به منظور افزایش تمایل سرمایه گذاری بخش خصوصی، پذیرش سرمایه های خارجی، افزایش سرمایه های سیستم بانکی دولتی و خصوصی، تاسیس بانکهای خصوصی جدید، کاهش مداخلات و تصدی گریهای دولت در اقتصاد، کاهش تنش های بین المللی همراه با حفظ منابع ملی و اجرای اصل 44 همراه با نظارت از راهکارهای مذکور است.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیستم بانکی کشور بیش از حد توان تسهیلات پرداخت کرده به عبارت دیگر 110 درصد منابع بانکها به تسهیلات اختصاص داده شده است که طی 4 ماه ابتدای امسال رشد آن به 105 درصد رسیده است.

وی همچنین بر ایجاد شرایط برای بخش خصوصی جهت احداث مسکن تاکید کرد و گفت: مسکن مهر تکافوی نیازها را نخواهد داد و لازم است که بخش خصوصی وارد این بخش شود. بهمنی ادامه داد: در3 ماهه اول امسال 7 هزار و 390 پروانه ساختمانی صادر شده این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، 2 هزار و 956 پروانه ساختمانی صادر شده است.

رئیس کل بانک مرکزی بر سوق دادن سرمایه گذاریها به بخش نفت در پارس جنوبی و میادین مشترک نفتی تاکید کرد و گفت: باید به سمت تکمیل پروژه های نیمه تمام و نه ایجاد پروژه های جدید حرکت کنیم. وی گفت: باید منابع ارزی را مدیریت کنیم و از ورود کالاهای لوکس و تجملی جلوگیری به عمل آوریم.

بهمنی به کناره گیری از سیاستهای مقطعی تاکید کرد و گفت: برنامه ریزیهای اقتصادی باید بلند مدت باشد.

رئیس کل بانک مرکزی نسبت منابع و مصارف سیستم بانکی را در پایان سال 87 معادل 174 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این رقم در پایان تیرماه امسال به 188 هزار میلیارد تومان رسید.

وی گفت: سپرده های غیر مستقیم، کوتاه و جاری سیستم بانکی روند کاهنده ای داشته و ذخایر قانونی سپرده های کوتاه مدت را افزایش و بلند مدت را کاهش داده ایم.

بهمنی ادامه داد: میزان تسهیلات سیستم بانکی در پایان سال 87 حدود 185 میلیارد تومان بوده که در پایان تیرماه امسال به 194 هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی رشدی 110 درصدی داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سهم سپرده های دیداری با کاهش 1.2 درصدی و غیر دیداری با افزایش 10.6 درصدی مواجه شده به عبارت دیگر ترکیب سپرده های غیر دیداری و دیداری بانکها را اصلاح کردیم.

وی با بیان اینکه سهم بانکهای غیر دولتی از کل سپرده ها روندی مثبت را تجربه کرده است، گفت: در پایان سال 87 این سهم 23.8 درصد بوده که در پایان تیرماه امسال تقریبا همین روند را داشته است.

بهمنی از اتمام جمع آوری چک پول های منتشر شده توسط بانکها در مرداد ماه امسال خبر داد و گفت: بر این اساس 137 هزار میلیارد ریال چک پول بدون پشتوانه بانکها که باعث افزایش نقدینگی شده بود، جمع آوری شد.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: بانک مرکزی به منظور جمع آوری این چک پولها،مجبوربه انتشار چک پول بانک مرکزی شد، این درحالی است که درهیچ کجای دنیا بانک مرکزی چک پول منتشر نمی کند ولی این روند اصلاح خواهد شد، این اقدامات باعث شد که رشد نقدینگی از 43 درصد به 15.9 درصد در پایان تیرماه امسال کاهش یابد.

وی بیان کرد: کاهش رشد نقدینگی 2.2 درصد بیش از هدف برنامه محقق شده و این رقم بر تورم تاثیر گذاشته است.بهمنی گفت: رقم مطالبات معوق به مرز 400 هزار میلیارد ریال رسیده است و جمع آوری این رقم بسیار مشکل است.

رئیس کل بانک مرکزی همچنین بر ساماندهی موسسات مالی بدون مجوز تا پایان آذرماه امسال تاکید کرد و گفت: طی یک سال گذشته 17 مورد نیز ساماندهی شده است.

وی قرعه کشی قرض الحسنه بانکها بیش از 2 بار طی سال را ممنوع اعلام کرد و گفت: برای حذف انگیزه صرفا مادی، جوایز باید واقعی شود.