توکلی به خبرنگار مهر گفت: حدود سه جلسه از فیلمبرداری فیلم باقیمانده که در تهران انجام میشود و بهرام دهقانی "پرسه در مه" را تدوین میکند. اگر فیلم برای نمایش در جشنواره آماده شود، اولین نمایش آن بهمن ماه و در بیست و هشتمین خواهد بود.
"پرسه در مه" داستان جوانی 30 ساله است که در پی نوشتن یک قطعه موسیقی که آرمان زندگیاش محسوب میشود، به دلیل مشکلات زندگی به جایی میرسد که تعادل روحی خود را از دست میدهد. علی نصیریان، لیلا حاتمی، شهاب حسینی و احمد ساعتچی بازیگران این فیلم هستند.
عوامل تولید عبارتند از نویسنده: ب. توکلی، مدیر فیلمبرداری: حمید خضوعی ابیانه، صدابردار: مهدی صالح کرمانی، طراح صحنه و لباس: بابک کریمی، طراح گریم: سعید ملکان، مجری طرح: جواد قلیزاده، مدیر تولید: پیمان شیرخانی، تهیهکننده: ج. نوروزبیگی با مشارکت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.
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