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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۲۹

آغاز فعالیتهای سه گانه هنری در حوزه هنری کرج

استان تهران - خبرگزاری مهر: فعالیتهای سه گانه هنری در حوزه هنری کرج آغاز شده است و حوزه هنری کرج در راستای غنی سازی دوره های آموزش فیلم سازی خود برنامه های سه گانه اکران و نقد فیلم را با رویکردی جدید برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سلسله جلسات اکران و نقد فیلم حوزه هنری کرج با عناوین "تماشاخانه"، "سینما ایجاز" و "سینمای مستند" به صورت هفتگی و با حضور کارشناسان سینمایی و اعضای کارگاهها به نقد و بررسی تخصصی فیلمهای مطرح سینمای ایران و جهان می پردازند.

"تماشاخانه" ویژه فیلمهای سینمای ایران با حضور برخی از عوامل فیلم در روزهای دوشنبه هر هفته و از ساعت 14 در سالن اجتماعات حوزه هنری کرج برپا می شود.

همچنین سینما ایجاز و سینما مستند به صورت تلفیقی با فیلم های کوتاه، انیمیشن و مستندهای برجسته ایرانی و خارجی در روزهای چهارشنبه از ساعت 14 پذیرای علاقمندان است.

علاقمندان به حضور در این نشستهای سینمایی و همچنین آشنایی با دیگر فعالیتهای این مرکز می توانند به www.karajart.ir مراجعه کنند.
کد مطلب 940847

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