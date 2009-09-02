آغاز فعالیتهای سه گانه هنری در حوزه هنری کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سلسله جلسات اکران و نقد فیلم حوزه هنری کرج با عناوین "تماشاخانه"، "سینما ایجاز" و "سینمای مستند" به صورت هفتگی و با حضور کارشناسان سینمایی و اعضای کارگاهها به نقد و بررسی تخصصی فیلمهای مطرح سینمای ایران و جهان می پردازند.

"تماشاخانه" ویژه فیلمهای سینمای ایران با حضور برخی از عوامل فیلم در روزهای دوشنبه هر هفته و از ساعت 14 در سالن اجتماعات حوزه هنری کرج برپا می شود.

همچنین سینما ایجاز و سینما مستند به صورت تلفیقی با فیلم های کوتاه، انیمیشن و مستندهای برجسته ایرانی و خارجی در روزهای چهارشنبه از ساعت 14 پذیرای علاقمندان است.