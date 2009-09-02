دومین مدرسه هوشمند کشور در آمل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، مدیر مشارکتهای مردمی سازمان آموزش و پرورش مازندران بعداز ظهر چهارشنبه در همایش توجیهی راه اندازی این مدرسه گفت: حرکت به سمت فناوری های جدید آموزشی که امروزه در همه کشورهای پیشرفته از آن به عنوان یک اصل توجه می شود ضروری است.

سیدعباس فلاحیان ایجاد و توسعه مدارس غیردولتی را یک فرصت مهم دانست و افزود: در حال حاضر و با توجه به عصر ارتباطات شیوه های سنتی آموزش و پرورش چندان کار ساز نیست.

وی با تاکید بر اینکه تمامی فعالیتهای این مدارس بر مبنای آموزش رایانه ای است از معلمان و دست اندرکاران این مدرسه خواست به کارکرد اجتماعی مدارس همچون گذشته توجه داشته و حفظ کنند.

مبتکر و ایده پرداز مدارس هوشمند نیز در این همایش گفت: در این مدارس آموزش دروس اصلی با استفاده از نرم افزارها، آموزش رایانه، زبان انگلیسی، نقاشی و خوشنویسی، سایت مجهز و کتابخانه الکترونیکی با حداقل 20 دانش آموز در هر کلاس است.

پیمان سلطانی با تاکید بر اینکه هدف از این شیوه آموزش دروس همراه با آموزشهای به روز دنیا است، افزود: در این مدارس معلمان فقط نقش راهنما را دارند و دانش آموزان را در رسیدن به جواب سئوالاتشان راهنمایی می کنند.

وی خاطرنشان کرد: تاکید عمده این مدارس حذف حفظ کردن دروس به جای آموزش عمیق وعلمی آموزش ومفهومی کردن در دانش آموزان است.

قرار است دومین مدرسه هوشمند تمام رایانه ای کشور با ساختار ای تی در مقطع ابتدایی در شهرستان آمل در سال تحصیلی امسال حدود 250 دانش آموز جذب کند.