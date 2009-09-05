اخبار کوتاه ورزشی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، طی مراسمی از سوی هیئت فوتبال و کمیته داوران استان به مناسبت روز ملی داور همزمان با سراسر کشور از بیش از 60 داور پیشکسوت و فعال استان تجلیل به عمل آمد . همچنین هیئت فوتبال استان بوشهر در نظر دارد بین دو نیمه بازی شاهین پارس جنوبی و ابومسلم خراسان از 10 داور پیشکسوت استان تجلیل بعمل آورد .

نفرات برتر تنیس حاکی بانوان جام رمضان شهرستان بوشهر مشخص شدند

دبیر هیئت تنیس خاکی استان بوشهر گفت: مسابقات تنیس خاکی بانوان جام رمضان و گرامیداشت هفته دولت با حضور 20 ورزشکار در زمین تنیس مجموعه شهید بهشتی بوشهر برگزار شد . اصغر معصومی افزود: در پایان این رقابتها نرجس ایزدی، نجمه ایزدی، زهرا خدری به ترتیب عناوین اول تا سوم این رقابتها را بدست آوردند .

بانوی والیبالیست بوشهری به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت شد

نائب رئیس هیئت والیبال استان بوشهر گفت: فدراسیون والیبال یک بانوی والیبالیست بوشهری را به اردوی آمادگی تیم ملی دعوت کرد . اشرف درخشنده افزود: نجمه فاطمی نسب عضو تیم والیبال جوانان استان بوشهر، بانوی والیبالیستی است که به این اردو دعوت شده است . وی اظهار داشت: این اردو به مدت پنج روز در سالن بسکتبال مجموعه آزادی تهران برگزار می شود.

ژیمناستیک کار نونهال بوشهری به عضویت ثابت تیم ملی نونهالان کشور درآمد

رئیس هیئت ژیمناستیک استان بوشهر گفت: سعید بختیاری عضو تیم ژ یمناستیک نونهالان استان جهت شرکت در اردوی تیم ملی به استان اردبیل عزیمت کرده بود. بختیاری از بین 50 ژ یمناستیک کار به عضویت تیم ملی نونهالان کشور درآمده است.

مهین دوست در کلاس بین المللی دو و میدانی کشور