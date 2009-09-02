تعاونی اعتبار ایران خودرو تعاونی برتر ملی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی حسینی مدیر عامل تعاونی اعتبار ایران خودرو با اعلام این خبر افزود: موفقیت یاد شده در آستانه هفته دولت و مقارن با هفته دولت، در چهارمین جشنواره تعاونیهای برتر کشور کسب شده و تندیس افتخار توسط وزیر تعاون اهدا شد.

وی در خصوص ملاکهای انتخاب تعاونیهای برتر در این جشنواره تصریح کرد: استفاده بهینه از سرمایه شرکت، رعایت اصول و ارزشهای تعاون به همراه رعایت قوانین و مقررات مربوطه، همچنین تکریم اعضا و مشتریان همراه با توزیع متناسب درآمد و توسعه اشتغال، بهره گیری از روشهای نوین مدیریتی از جمله ملاکهای انتخاب تعاونی برتر در این دوره بود.

علی حسینی اهداف جشنواره را توسعه و ترویج فرهنگ تعاون، معرفی توانمندیهای بخش تعاون، ارج نهادن به تلاشهای فعالان این بخش همراه با ارائه الگوهای موفق تعاونی جهت توسعه و ارتقای کارآفرینی، ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان اعضای خانواده بزرگ تعاون توصیف کرد.

وی با بیان اینکه تعاونی اعتبار ایران خودرو از سال 82 با سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس شده، اظهار داشت: این تعاونی اکنون بیش از 16 هزار عضو و 110 میلیارد ریال سرمایه دارد و رشد و توسعه خدمات به اعضا و سهامداران و نیز توسعه و تداوم اشتغال و کارآفرینی را در سرلوح اهداف خود قرار داده است.

مدیر عامل تعاونی اعتبار ایران خودرو تبدیل و ارتقای این تعاونی به موسسه مالی و اعتبار را مهمترین هدف بلند مدت شرکت ذکر کرد و افزود:در حال حاضر در مرحله اخذ مجوز تحت نظارت بانک مرکزی هستیم که بعد از آن سایر مراحل تبدیل شدن به موسسه مالی و اعتباری را با جدیت تمام پیگیری خواهیم کرد.

علی حسینی در پایان از تمامی سهامداران، سپرده گذاران، اعضا و مدیران و کارکنان تعاونی که با همکاری و همدلی و حضور گرم و صمیمی خود زمینه های کسب این موفقیت بزرگ را فراهم کردند، تقدیر و تشکر کرد.