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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۵۶

برای سومین بار متوالی؛

تعاونی اعتبار ایران خودرو تعاونی برتر ملی شد

شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو برای سومین بار به عنوان تعاونی برتر ملی در تداوم برتری معرفی و موفق به کسب تندیس افتخار و لوح تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی حسینی مدیر عامل تعاونی اعتبار ایران خودرو با اعلام این خبر افزود: موفقیت یاد شده در آستانه هفته دولت و مقارن با هفته دولت، در چهارمین جشنواره تعاونیهای برتر کشور کسب شده و تندیس افتخار توسط وزیر تعاون اهدا شد.

وی در خصوص ملاکهای انتخاب تعاونیهای برتر در این جشنواره تصریح کرد: استفاده بهینه از سرمایه شرکت، رعایت اصول و ارزشهای تعاون به همراه رعایت قوانین و مقررات مربوطه، همچنین تکریم اعضا و مشتریان همراه با توزیع متناسب درآمد و توسعه اشتغال، بهره گیری از روشهای نوین مدیریتی از جمله ملاکهای انتخاب تعاونی برتر در این دوره بود.

علی حسینی اهداف جشنواره را توسعه و ترویج فرهنگ تعاون، معرفی توانمندیهای بخش تعاون، ارج نهادن به تلاشهای فعالان این بخش همراه با ارائه الگوهای موفق تعاونی جهت توسعه و ارتقای کارآفرینی، ایجاد انگیزه و رقابت سالم میان اعضای خانواده بزرگ تعاون توصیف کرد.

وی با بیان اینکه تعاونی اعتبار ایران خودرو از سال 82 با سرمایه 20 میلیون ریال تاسیس شده، اظهار داشت: این تعاونی اکنون بیش از 16 هزار عضو و 110 میلیارد ریال سرمایه دارد و رشد و توسعه خدمات به اعضا و سهامداران و نیز توسعه و تداوم اشتغال و کارآفرینی را در سرلوح اهداف خود قرار داده است.

مدیر عامل تعاونی اعتبار ایران خودرو تبدیل و ارتقای این تعاونی به موسسه مالی و اعتبار را مهمترین هدف بلند مدت شرکت ذکر کرد و افزود:در حال حاضر در مرحله اخذ مجوز تحت نظارت بانک مرکزی هستیم که بعد از آن سایر مراحل تبدیل شدن به موسسه مالی و اعتباری را با جدیت تمام پیگیری خواهیم کرد.

علی حسینی در پایان از تمامی سهامداران، سپرده گذاران، اعضا و مدیران و کارکنان تعاونی که با همکاری و همدلی و حضور گرم و صمیمی خود زمینه های کسب این موفقیت بزرگ را فراهم کردند، تقدیر و تشکر کرد.

کد مطلب 940868

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