خلعتبری دیدار با ازبکستان را از دست داد/ 4 لژیونر به تاشکند می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال کشورمان ساعت 7 صبح روز جمعه با هواپیمای ایران ایر تهران را به مقصد تاشکند ازبکستان ترک خواهد کرد و حوالی ساعت 10:30 دقیقه وارد فرودگاه تاشکند خواهد شد.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و ازبکستان روز شنبه 14 شهریور به میزبانی تاشکند برگزار خواهد شد.

بنابر اعلام فدراسیون فوتبال 4 لژیونر شامل؛ مسعود شجاعی ، جواد نکونام ، ایمان مبعلی و مهرزاد معدنچی تیم ملی را در دیدار برابر تیم ملی فوتبال ازبکستان همراهی خواهند کرد.

تیم ملی فوتبال ایران دوشنبه شب درغیاب بازیکنان شاغل درلیگ‌های خارجی مقابل بحرین صف آرایی کرده بود، نتوانست بازی درخورد توجهی را به نمایش بگذارد و مقابل میزبان خود با انگیزه خود با نتیجه 4 بر2 تن به شکست داد.

تیم ملی فوتبال کشورمان بلافاصله بعد از بازی با ازبکستان با یک فروند هواپیمای چارتر به تهران بازخواهد گشت تا هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر روز دوشنبه برگزار شود.