به گزارش خبرنگار مهر در قم در این مراسم که به مناسبت هفتمین روز ارتحال حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالعزیز حکیم و با حضور مراجع، علما، فضلا و روحانیون، مسئولان و امت شهید پرور قم در مسجد اعظم قم برگزار میشود، یکی از اساتید حوزه بهایراد سخن خواهد پرداخت.
این مراسم به همت برخی از نهادهای حوزوی همچون مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، جامعه مدرسین، دفتر تبلیغات، جامعه المصطفی و... و همچنین بیت مرحوم سید عبدالعزیز حکیم پنجشنبه شب ساعت 21 در مسجد اعظم قم برگزار می شود.
رئیس مجلس اعلای عراق هفته گذشته پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از بیماری سرطان دار فانی را وداع گفت و پیکر آن مرحوم پس از تشییع در قم به نجف اشرف انتقال داده شد.
قم - خبرگزاری مهر: مجلس یاد بود و بزرگداشت رئیس مجلس اعلای عراق پنجشنبه شب در مسجد اعظم قم برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم در این مراسم که به مناسبت هفتمین روز ارتحال حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالعزیز حکیم و با حضور مراجع، علما، فضلا و روحانیون، مسئولان و امت شهید پرور قم در مسجد اعظم قم برگزار میشود، یکی از اساتید حوزه بهایراد سخن خواهد پرداخت.
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