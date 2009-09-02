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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۹:۱۰

اخبار کوتاه رادیو

اخبار کوتاه رادیو

برنامه "سفارشی" فردا 12 شهریور در رادیو ایران به موضوع نحوه زندگی کردن در ماه رمضان می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور سهیل رضایی کارشناس امور خانواده ساعت 9 صبح روی آنتن رادیو ایران می‌رود.

ـ برنامه "سی شب سی حضور" 12 شهریور در رادیو ایران به موضوع حسابسری در اعمال، 13 شهریور به موضوع امید به بخشش خدا و 14 شهریور هم به احسان و نیکوکاری اختصاص دارد.

ـ برنامه "صدا کن مرا" 12 شهریور در رادیو ایران به مبحث قضاوت‌های زودهنگام  و 13 شهریور به نیکوکاری می‌پردازد.

ـ برنامه "والعصر" 13 شهریور در رادیو ایران به تفسیر آیه 22 سوره ابراهیم اختصاص دارد.

ـ برنامه "روی دیگر" 14 شهریور در رادیو ایران مطالبی درباره ضعف پادشاهی قاجار بیان می‌کند.

ـ برنامه "مهر و ماه" 14 شهریور به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع) از رادیو جوان پخش می‌شود.  

ـ برنامه "جامعه ایران" 12 شهریور با حضور عباس حاجی نجاری کارشناس مسائل سیاسی از رادیو فرهنگ روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "نقد کتاب" 12 شهریور در رادیو فرهنگ اختصاص به نقد و بررسی رمان "رگتایم" نوشته ای. ال .داکتروو با ترجمه نجف دریابندری اختصاص دارد.

ـ برنامه "بحث روز" 14 شهریور در رادیو تهران با حضور دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی پخش می‌شود.

ـ برنامه "در انتهای سکوت" 12 شهریور در صدای آشنا میزبان سیمون آیوازیان از قدیمی‌ترین اساتید فلامنکو در ایران است.

ـ برنامه "فراسو" 14 شهریور در رادیو سلامت به موضوع اهدای خون در ماه رمضان می‌پردازد.

ـ برنامه "بحث روز" 14 شهریور در رادیو سلامت به موضوع کودکان بی‌سرپرست اختصاص دارد.

کد مطلب 940878

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