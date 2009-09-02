اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور سهیل رضایی کارشناس امور خانواده ساعت 9 صبح روی آنتن رادیو ایران می‌رود.

ـ برنامه "سی شب سی حضور" 12 شهریور در رادیو ایران به موضوع حسابسری در اعمال، 13 شهریور به موضوع امید به بخشش خدا و 14 شهریور هم به احسان و نیکوکاری اختصاص دارد.

ـ برنامه "صدا کن مرا" 12 شهریور در رادیو ایران به مبحث قضاوت‌های زودهنگام و 13 شهریور به نیکوکاری می‌پردازد.

ـ برنامه "والعصر" 13 شهریور در رادیو ایران به تفسیر آیه 22 سوره ابراهیم اختصاص دارد.

ـ برنامه "روی دیگر" 14 شهریور در رادیو ایران مطالبی درباره ضعف پادشاهی قاجار بیان می‌کند.

ـ برنامه "مهر و ماه" 14 شهریور به مناسبت میلاد امام حسن مجتبی (ع) از رادیو جوان پخش می‌شود.

ـ برنامه "جامعه ایران" 12 شهریور با حضور عباس حاجی نجاری کارشناس مسائل سیاسی از رادیو فرهنگ روی آنتن می‌رود.

ـ برنامه "نقد کتاب" 12 شهریور در رادیو فرهنگ اختصاص به نقد و بررسی رمان "رگتایم" نوشته ای. ال .داکتروو با ترجمه نجف دریابندری اختصاص دارد.

ـ برنامه "بحث روز" 14 شهریور در رادیو تهران با حضور دو نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی پخش می‌شود.

ـ برنامه "در انتهای سکوت" 12 شهریور در صدای آشنا میزبان سیمون آیوازیان از قدیمی‌ترین اساتید فلامنکو در ایران است.

ـ برنامه "فراسو" 14 شهریور در رادیو سلامت به موضوع اهدای خون در ماه رمضان می‌پردازد.

ـ برنامه "بحث روز" 14 شهریور در رادیو سلامت به موضوع کودکان بی‌سرپرست اختصاص دارد.