انگلیس خواستار مرگ المقرحی در زندان نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز، "دیویدمیلی باند" این امر را تایید کرد که "گوردون براون" نخست وزیر انگلیس نمی خواست "عبدالباسط المقرحی"در زندان بمیرد، اما با این وجود اقدامی برای اطمینان از آزادی وی انجام نداد.

میلی باند همچنین روابط بین "بیل رامل" از کارمندان وزارت امور خارجه انگلیس با وزارت امور خارجه لیبی درباره المقرحی را تایید کرد.

"جک استراو" وزیر دادگستری انگلیس نیز به تایمز اعلام کرد: آزادی المقرحی به دلیل قراردادی بوده که در سال 2007 به امضا رسید و فقط وزارت دادگستری در آن دخیل نیست، بلکه این تصمیمی بوده که توسط دولت اتخاذ شده است. ما در این مورد به تنهایی عمل نکردیم.

به گفته جک استراو، مذاکرات برای انتقال زندانی به لیبی بخشی از قراردادهای گسترده میان انگلیس و لیبی برای عادی سازی روابط بود.

استراو به تایمز گفت : این طور برداشت شده بود که مذاکرات برای آزادی المقرحی برای رسیدن به توافقات بزرگی همچون قراردادهای نفتی و راضی کردن لیبی برای پیوستن به NPT ضروری است.

این در حالی است که در هفته گذشته دولت انگلیس گزارشهای مربوط به انجام معامله با دولت لیبی درباره آزادی مظنون پرونده لاکربی را رد کرد.

در 21 دسامبر 1988 هواپیمای خطوط مسافری پان امریکن بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند منفجر شد و تمام 270 مسافر و خدمه آن جان باختند و عبدالباسط مقرحی تنها فردی است که در ارتباط با این بمبگذاری محکوم شد.

المقرحی روز 29 مردادماه سال جاری با توجیه ابتلا به سرطان پروستات آزاد شد و آزادی وی با انتقادات شدید از سوی برخی از محافل روبرو شد و بسیاری از جمله سیف الاسلام قذافی فرزند معمر قذافی رهبر لیبی این اقدام را نتیجه ملموس بهبود روابط طرابلس و لندن می دانند، اما دولت انگلستان این مسئله را رد می کند و آزادی المقرحی را صرفاً به سبب بیماری او توجیه می کند.

مقامهای انگلیس عقیده دارند که المقرحی آزاد نشده بلکه به سبب بیماری سرطان پروستات برای انتظار مرگ خود به لیبی نقل مکان کرد.

پس از آزادی وی هفته نامه ساندی تایمز در گزارشی نوشت : "ایوان لوئیس" از مقامهای ارشد وزارت امور خارجه انگلیس در تاریخ 3 آگوست (ماه جاری میلادی ) نامه ای را به "کنی مک آسکیل" وزیر دادگستری اسکاتلند ارسال می کند که در آن نوشته شده بود : بر اساس توافقنامه هایی که میان "تونی بلر" نخست وزیر وقت انگلیس و "معمر قذافی" رهر لیبی درسال 2007 به امضا رسیده و بر اساس درخواست طرابلس برای استرداد عبدالباسط المقرحی، اکنون دیگر دلیلی برای حضور این شخص در زندانهای اسکاتلند وجود ندارد.