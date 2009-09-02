"ماه روی صندلی" تابید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مجموعه 10 عنوان از اشعار این شاعر با عنوان‌های مادر، خارج از ریل بیداری، برای فصل پرزدن، ماه روی صندلی، پدر، در وقت بیخوابی، چیلیک، از همیشه شاعرانه‌تر، به یاد تو و سکه خورشید به چاپ رسیده است.



شاعر در بخشی از شعر خارج از ریل بیداری آورده است: می‌شود مثل بادبادکها/ صاحب دم شوم، هوا بروم/ می‌توانم قطار باشم و بعد/ خارج از ریل هر کجا بروم/ روی یک برج، برج صد طبقه/ پیش یک شیر، توی آفریقا/ بال در بال یک هواپیما/ به تمام جزایر دنیا/ راستی! توی شهر بیداری/ ساعت الا دقیقه‌ای چند است؟/ این سو از هر کسی که می‌پرسم/ قیمتش نیم متر لبخند است.



کتاب "ماه روی صندلی" با تصویرگری راشین خیریه در 48 صفحه برای گروه سنی هـ (سال‌های اول و دوم دبیرستان) روانه بازار کتاب شده است.





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