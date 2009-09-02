غیبت 3 بازیکن کلیدی و شکایت از بازیکن عراقی / حمایت کامل از کللی فرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال شاهین پارس جنوبی دربازی روز جمعه خود برابر ابومسلم عباس پورخسروانی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد. همچنین وضعیت "والنبه" و بهادر عبدی دیگر بازیکنان مصدوم این تیم هنوز مشخص نشده و احتمال حضور آنها در این دیدار اندک است.

همچنین مسئولان باشگاه شاهین پارس جنوبی ضمن شکایت از "فهد عطیه" مدافع میانی عراقی، پیگیر این شکایت هستند تا هرچه زودتر حقوق قانونی باشگاه خود را از این بازیکن عراقی باز پس گیرند.

از سوی دیگر حسین وردیانی مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر و عضو هیئت رئیسه باشگاه شاهین پارس جنوبی هم در جمع خبرنگاران بوشهری ضمن حمایت از حمید کللی فرد، تاکید کرده است این مربی هنوز فرصت لازم برای ادامه همکاری با تیم فوتبال این باشگاه را دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال شاهین پارس جنوبی و ابومسلم مشهد در چارچوب هفته چهارم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 21 روز جمعه 13 شهریورماه با قضاوت احمد صالحی در ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر برگزار می شود.