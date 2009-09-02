11 هزار مترمربع به فضای آموزشی مازندران اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ولی الله فرزانه بعداز ظهر چهارشنبه در جلسه فوق العاده شورای آموزش و پرورش مازندران با تاکید بر اینکه شانیت دولتها بستگی به خدمتگزاری به مردم دارد، بیان داشت: اردیبهشت ماه سال جاری، خیرین بیش از 31 میلیارد تومان برای توسعه آموزش و پرورش کمک کرده اند و امیدواریم با کمک آنها بتوانیم تمامی مدارس را نوسازی و تجهیز کرده و کمبود فضای آموزشی جبران شود تا در گامهای بعدی از وجودشان برای توسعه و تجهیز برنامه های نرم افزاری استفاده کنیم.

رئیس سازمان آموزش و پرورش مازندران اظهار داشت: 32 پروژه در هفته دولت در مجموعه آموزش و پرورش مازندران به بهره ‌برداری رسید که با بهره ‌برداری این پروژه‌ها 11 هزار متر مربع به فضای آموزشی استان اضافه شد.

عبدالوحید فیاضی اعتبار صرف شده برای این تعداد پروژه‌ را 38 میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: از زمان حضور مدیرکل نوسازی و تجهیز مازندران شاهد افتتاح چشمگیر پروژه‌های آموزشی در استان هستیم.

وی با اشاره به پرداخت 9 میلیارد تومان سرانه به مدارس مازندران در سال گذشته بیان داشت: تربیت نیروی انسانی در کنار توسعه سخت‌افزاری امکانات آموزش و پرورش، از شاخصه‌های توسعه فرهنگی و اقتصادی است.

وی با اشاره به مصوبه تبدیل به احسن کردن امکانات منقول و غیرمنقول آموزش و پرورش مازندران خواستار همکاری نهادهای مرتبط به ویژه شهرداری‌ها در این زمینه شد.

وی با تاکید بر اینکه نظارت بر کار ثبت نام مدارس هیئت امنایی با جدیت دنبال می‌شود، عنوان کرد: در مدارس هیئت امنایی، مدیران این مدرسه حق گرفتن هیچ وجهی به نام ثبت نام را ندارند.

فیاضی از تک شیفته شدن 145 مدرسه در مازندران بعد از اجرای طرح ساماندهی خبر داد و خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی 86، سه هزار و 750 مدرسه به صورت دو شیفتی فعالیت می کردند.