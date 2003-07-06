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۱۵ تیر ۱۳۸۲، ۱۸:۱۰

ايمن سازي ساليانه عليه آنفلونزا در كودكان آسمي ضروري است

ايمن سازي ساليانه عليه آنفلونزا در كودكان آسمي ضروري است

پزشكان و پژوهشگران آكادمي آمريكايي اطفال با انتشار يافته هاي جد يد خود بر ضرورت ايمن سازي ساليانه عليه آنفلونزا در كودكان آسمي تاكيد كردند .

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ، جد يد ترين گزارش آكادمي آمريكايي اطفال (AAP ) حاكي از آن است كه ايمن سازي براي تمام كودكان 6 تا 23 ماهه مبتلا به بيماري هاي مزمن ريه مانند آسم و آنان كه سابقه بستري در بيمارستان به علت آنفلونزا دارند ، ضروري است .
اين آكادمي، آموزش پزشكان و والدين به منظور تامين پوشش كافي واكسيناسيون كو دكان در معرض خطر را لازم دانسته و توصيه مي كند پزشكان ضمن آگاه ساختن خانواده كودك مبتلا به بيماري هاي مزمن تنفسي، در مورد لزوم انجام واكسيناسيون ساليانه عليه بيماري آنفلونزا ، درمان سريع و كامل عفونت هاي تنفسي را در اين كودكان مد نظر قرار دهند .

کد مطلب 9409

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