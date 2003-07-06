ايمن سازي ساليانه عليه آنفلونزا در كودكان آسمي ضروري است

به گزارش خبرنگار علمي خبرگزاري مهر ، جد يد ترين گزارش آكادمي آمريكايي اطفال (AAP ) حاكي از آن است كه ايمن سازي براي تمام كودكان 6 تا 23 ماهه مبتلا به بيماري هاي مزمن ريه مانند آسم و آنان كه سابقه بستري در بيمارستان به علت آنفلونزا دارند ، ضروري است .

اين آكادمي، آموزش پزشكان و والدين به منظور تامين پوشش كافي واكسيناسيون كو دكان در معرض خطر را لازم دانسته و توصيه مي كند پزشكان ضمن آگاه ساختن خانواده كودك مبتلا به بيماري هاي مزمن تنفسي، در مورد لزوم انجام واكسيناسيون ساليانه عليه بيماري آنفلونزا ، درمان سريع و كامل عفونت هاي تنفسي را در اين كودكان مد نظر قرار دهند .