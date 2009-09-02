با سواستفاده کنندگان از انرژی باید برخورد قانونی شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، دهمرده بعداز ظهر چهارشنبه در بازدید از شرکت توزیع برق شمال کرمان اظهار داشت: طبق آمار مصرف برق در کرمان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20 درصد کاهش یافته است که نشان دهنده درک بالای مردم کرمان است اما باید با افرادی که به دلیل نا آگاهی از انرژی سواستفاده می کنند پس از ارشاد برخورد قانونی صورت گیرد.

دهمرده با مهم ارزیابی کردن وظیفه شرکت توزیع برق عنوان کرد: یکی از مهمترین عوامل توسعه زیربنایی هر کشور بخش انرژی است.

وی خواستار توسعه صنعت برق استان مطابق با ظرفیت و استعداد استان شد و اضافه کرد: تسریع در انجام خواسته های مردم و ساماندهی امور برق در استان ضروری است.

مدیرعامل شرکت برق شمال استان نیز با اشاره به وجود 400 هزار مشترک این شرکت گفت: شهرستانهای کرمان، راور، کوهبنان، زرند، رفسنجان و شهربابک تحت پوشش شرکت توزیع برق شمال قرار دارند.

منصور شجاعی با اشاره به آغاز اتوماسیون پستهای برق کرمان گفت: این طرح هم اکنون در پست "راضیه فیروز" در حال انجام است و به زودی در پنج پست پر ترافیک شهری دیگر انجام خواهد شد.

وی از کاهش 20 درصدی مصرف برق در کرمان اشاره کرد و گفت: کاهش مصرف انرژی درحالی در کرمان روی داده است که پیش بینی 16 درصد افزایش مصرف انرژی در کرمان شده بود.