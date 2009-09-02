برنامه های شیخ الاسلامی برای حل مشکل اشتغال مشخص نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر ، امروز چهارشنبه در جلسه بعد از ظهر مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه رای اعتماد به وزیران کابینه دهم موسی الرضا ثروتی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی کار و اموراجتماعی سخن گفت .

وی با بیان اینکه بدون داشتن روش های اجرایی دقیق و علمی و استراتژی دقیق مشکل اشتغال حل نمی شود ، گفت: در طول 4 سال اخیر 220 هزار نفر از شاغلان کم شده اند ولی این در حالی است که با یک ساعت کار در هفته فرد را شاغل به حساب می آورند.



ثروتی با انتقاد از عدم اجرای برخی قوانین توسط دولت گفت: ما در مجلس هفتم قانون تسریع در تسهیلات بانکی را اجرا کردیم اما این قانون اجرا نشد و مشکلات اشتغال را تشدید کرد.

وی افزود: دو سال است که عملا بانکها تعطیل هستند و 8 هزار میلیارد تومان به 84 نفر وام داده شده است.

وی افزود: اشتغال اگر نگوییم بحران، یک معضل جدی است.

وی گفت: برنامه های آقای شیخ الاسلامی در این خصوص مشخص نیست ما انتظار داشتیم رئیس جمهور فرد دیگری را که متناسب با این پست باشد معرفی کند ، از آقای شیخ الاسلامی هم پرسیدم چرا این پست را قبول کردید پاسخ داد من هم به دنبال این مسئله نبودم ولی به ما گفتند و ما هم قبول کردیم و انشاءالله موفق می شویم.

ثروتی با درخواست از نمایندگان برای دادن رای مخالف به شیخ الاسلامی گفت: جلوی ضرر را از هر جا بگیریم منفعت است.