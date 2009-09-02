شیخ الاسلامی توان بازگردادن وزارت کار را به جایگاه اصلی خود ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه رای اعتماد به وزیران کابینه دهم بعد از ظهر امروز چهارشنبه هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی کار و اموراجتماعی سخنرانی کرد.

وی گفت: وزارت کار، وزارت اشتغال نیست و این از جمله خطاهایی است که در دولت نهم درباره تعریف وزارت کار اتفاق افتاد. وزارت کار نباید به تنهایی متولی بحث اشتغال باشد .

نماینده اسفراین ادامه داد : اشتغال حوزه وسیعی است که با اقتصادی کلان در ارتباط است. امروز یک قانون کار شایسته، مورد نیاز کشور است. بحث تامین اجتماعی هم بسیار مشکل دارد و جایگاه منزلت کار و تامین اجتماعی در کشور ما رعایت نمی شود .



وی با انتقاد از عملکرد وزیر سابق کار گفت: تا پایان برنامه چهارم نرخ بیکاری باید به 8.4 دهم درصد می رسید اما امروز نرخ بیکاری دورقمی است.

وی تصریح کرد: وزارت کار باید به رسالت اصلی خود بازگردد و آقای شیخ الاسلامی تخصصی در حوزه کار ندارد.