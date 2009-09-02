آمریکا رئیس دوره ای شورای امنیت در ماه سپتامبر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ریاست دوره ای شورای امنیت در ماه آگوست به عهده دولت انگلیس بود.

بر اساس این گزارش، ریاست دوره ای شورای امنیت بر حسب نام الفبای 15 کشور عضو این شورا ماهان