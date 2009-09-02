افزایش حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان با اعزام 14 هزار نظامی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه لس آنجلس تایمز، بر اساس این طرح حتی قرار بر این شده تا نیروهای پشتیبانی حاضر در افغانستان نیز به آمریکا بازگردانده شده و به جای آنها نیروهای رزمی به افغانستان اعزام شوند.

در صورت اعزام این نیروهای جدید، تعداد نیروهای رزمی آمریکا در افغانستان افزایش می یابد.

اعزام این افراد به افغانستان نشانگر تصمیم جدی آمریکا برای مبارزه با طالبان است، اما با این وجود هنوز تاریخ دقیق و چگونگی اعزام این افراد به افغانستان اعلام نشده است.

این طرح در حالی مطرح شده که به تازگی ژنرال مک کریستال، فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان، خواستار تغییر استراتژی موجود نیروهای ائتلاف در افغانستان شده است.

در واکنش به این سخنان وزیر دفاع آمریکا در سخنانی بر لزوم افزایش نیروهای امنیتی افغانستان تاکید کرد.

"رابرت گیتس" که در تایید سخنان ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده نظامیان آمریکایی در افغانستان سخن می گفت در ادامه با توصیف اوضاع افغانستان به یک عکس میکس شده بر افزایش شمار نظامیان افغانی تا 230 هزار نفر تاکید کرد.

وزیر دفاع آمریکا در ادامه گفت : از ژنرال مک کریستال خواسته ام تا این مسئله را بررسی کند که آیا مردم افغانستان افزایش شمار نظامیان ما در کشور خود را به عنوان اشغال تلقی می کنند و یا اینکه ما را همکار خود می دانند.

به گفته گیتس، یکی از مهمترین نکاتی که در افغانستان باید روشن شود این است که آیا هنوز مردم افغانستان به نظامیان خارجی اطمینان دارند یا خیر؟