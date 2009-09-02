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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۴۸

ادامه طوفان در جنوب کرمان؛

360 هکتار مزارع کشاورزی و 150 خانه کپری در رودبار تخریب شد

360 هکتار مزارع کشاورزی و 150 خانه کپری در رودبار تخریب شد

کرمان - خبرگزاری مهر: تخریب 360 هکتار از مزارع کشاورزی و 150 خانه کپری در رودبار بر اثر ادامه طوفان 20 میلیارد ریال خسارت به بار آورد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، ادامه طوفان و تند باد شدید در مناطق جنوبی استان کرمان همچنان در مناطق جنوبی استان کرمان ادامه دارد.

این سامانده ناپایدار که از 10 روز گذشته در استان کرمان به خصوص در شهرستانهای جنوبی کرمان آغاز شده است روز گذشته و امروز در این مناطق خسارت به بار آورد.

بخشدار مرکزی شهرستان رودبار در این زمینه گفت: تند باد و گردو غبار در جنوب استان کرمان همراه با بارش شدید تگرگ و باران طی روز گذشته در جنوب استان کرمان ادامه یافت و در منطقه بخش مرکزی رودبار 20 میلیارد ریال خسارت به همراه داشت.

محمد صالحی افزود: ادامه این حوادث طبیعی روز گذشته 360 هکتار از مزارع کنج و ذرت و نخلستانهای خرما را تخریب کرد.

وی عنوان کرد: وزش این طوفان موجب خسارت به منازل مسکونی و همچنین 150 خانه کپری در این منطقه شد.

وی اضافه کرد: طوفان و گرد و غبار موجب کاهش دید مردم شد و در زندگی عادی مردم این مناطق اختلال ایجاد کرد.

بخشدار مرکزی رودبار همچنین از خسارات راه های روستایی بخش مرکزی رودبار به ویژه در روستای "آب حیات" خبر داد. 

کد مطلب 940910

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