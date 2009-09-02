عدم شرکت تیم کشتی آزاد مازندران در جام اوماخانوف صحت ندارد

اصغر ثمربخش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برخی از رسانه ها بدون ذکر منبع خبری اقدام به انتشار عدم حضور تیم کشتی این استان در جام اوماخانوف را منتشر کردند که از اساس کذب است.

وی افزود: کمیته فنی هیئت کشتی استان با حضور تمامی اعضا جلسه هماهنگی دارد تا در خصوص حضور یا عدم حضور تیم مازندران در این مسابقات معتبر بین المللی تصمیم گیری کنند.

رئیس هیئت کشتی مازندران با بیان اینکه کشتی جام اوماخانوف اواخر مهرماه در شهر خاسایورت جمهوری داغستان روسیه و جام بین المللی موحد و حبیبی هفتم و هشتم آبان ماه در قائمشهر مازندران برگزار می شود، عنوان کرد: به طور حتم فاصله ای حداقل 10 روزه در برگزاری مسابقات اوماخانوف با جام موحد و حبیبی دارد که این فاصله زمانی چندان در حضور یا عدم حضور تیم مازندران در داغستان تاثیر ندارد.

ثمربخش گفت: یکی از شروط داغستانی ها برای حضور در جام اوماخانوف که جایزه دلاری تیم قهرمان 50 هزار دلار است، حضور تیم اصلی کشتی مازندران در این رقابتهاست تا آنان نیز در جام مازندران با ترکیب اصلی شان حضور پیدا کنند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان کشتی داغستان چندی قبل به طور مکتوب از تیم کشتی آزاد مازندران برای حضور در جام بین المللی اوماخانوف دعوت کردند.

رئیس هیئت کشتی مازندران گفت: مسئولان کشتی داغستان تمام هزینه های اعزام تیم کشتی مازندران به این رقابتها را تقبل کرده اند.

رئیس هیئت کشتی مازندران اظهار داشت: کمیته فنی هیئت کشتی ملاک انتخاب کشتی گیران برای حضور در رقابتهای جام اوماخانوف را موفقیت در رقابتهای انتخابی استانی اعلام کرده است.

ثمربخش اضافه کرد: کمیته فنی قصد دارد با انتخاب بهترین و آماده ترین کشتی گیران استان به این رقابت معتبر، آنان را برای مسابقات بین المللی امامعلی حبیبی و عبدالله موحد که بعد از مسابقات داغستان در مازندران برگزار می شود، آماده داشته باشد.