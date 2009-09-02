به گزارش خبرنگار مهر، روح‌الله جانی عباسپور درجلسه بعد از ظهر چهارشنبه مجلس به عنوان موافق مصطفی محمد نجار گزینه پیشنهادی وزارت کشور با بیان اینکه قاطبه نمایندگان معتقدند نجار خصوصیات کارآمدی، سابقه دینی، ولایتمداری را که رئیس مجلس بر آن تاکید داشت را دارد گفت : از آنجایی که نجار عنصر نظامی است و در 8 سال دفاع مقدس به خدمت گذاری مشغول بوده مدیر مناسبی برای کشور خواهد بود.

عباسپور با اشاره به آیه ای از قرآن کریم گفت: خداوند مجاهدین را بر کسانی که اهل جهاد نیستند برتری می بخشد و وقتی یک شخصیت و چهره نظامی به عنوان چهره ارزشی ببینیم باید دیدگاه خود را با آیات قرآن مقایسه کنیم و ببینیم که چقدر به آیات قرآن نزدیک هستیم.

وی با اشاره به سخن امام راحل افزود: امام راحل نیز فرمود اگر سپاه نبود کشور هم نبود و این یعنی سپاه جایگاه ویژه ای را در کشور دارد. منظور امام از آن جمله چهاردیواری پادگان نبود بلکه نیروهای متعهد و تاثیر گذار امثال سرلشگر بابایی ، صیاد شیرازی بود که امام هموار بر اینکه حفظ نظام به برکت وجود شخصیت های این چنانی است تاکید داشت. به گونه ای که امام فرمود به دست این افراد بوسه می زنم.

نماینده آوج و بویین زهرا تصریح کرد: آیا باید برای کسی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه های جنگ به ایثارگری دفاع از کشور مشغول بود نظامی گری را یک نقطه منفی در مدیریت وی تلقی کرد؟ باید کسانی که ایراد می گیرند پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس در پاسخ به سئوال یکی از مخالفان نجار عنوان کرد: شما با تعبیری که دارید اگر هم اکنون شهید چمران هم در قید حیات بود و به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی می شد حتما می گفتید چون شما سابقا وزیر دفاع بودید و قسمتی از تجربه شما در دفاع از کشور صرف شده، بنابراین نمی توانید هم اکنون وزیر کشور شوید.

وی گفت: وزیر کشور و وزیر دادگستری فرانسه سابقا نظامی بودند یا آقای کالین پاول قبل از اینکه وزیرامورخارجه شود وزیر دفاع ایالات متحده بود.

عباسپور با بیان اینکه شما می گویید اگر یک سپاهی وزیر کشور شود دنیا به آن ایراد می گیرد، عنوان کرد: دنیا کدام نگاه مثبت را به جمهوری اسلامی داشته است که اگر کس دیگری را به جای نجار معرفی کنیم دنیا به آن نگاه مثبت خواهد داشت. ما هم اکنون 30 سال است که میزبان افغانستان هستیم ، جوانان ما جان خود را فدا می کنند که مواد مخدر به اروپا ترانزیت نشود اما دنیا کدام نگاه مثبت را به ما داشته است.

وی با بیان اینکه اینجا ایران اسلامی است و سپاهیان نظامی ما با نظامیان سایر کشورها متفاوت هستند، اظهار داشت: این سپاهیان از متن مردم برخواسته اند و برای حفظ نظام و آرمانهای امام و با عشق به شهادت و اعتقاد به زندگی جاودانه به جهبه ها رفته اند نه برای اشتغال و کسی در آن موقع وعده وزارت کشور را به آنها نداده بود.

این نماینده مجلس با اشاره به سخنان یک نماینده مخالفت گفت: آقای انصاری گفت نجار چهره نظامی است در حالی که بسیاری از کارها و تجربه صنفی ایشان ارتباط مستقیم با وزارت کشور دارد و در مقطعی ایشان عضو شورای عالی امنیت کشور بوده اند.

وی با اشاره به مولفه های چهارگانه مورد نظر لاریجانی که در روز تحلیف ریاست جمهوری برای دادن رای اعتماد نمایندگان بر آنان تاکید می ورزید گفت: یکی از آن مولفه ها کارآمدی بود که نجار کارآمدی خود را ثابت کرده است به گونه ای که به پاس خدماتش از دست مبارک مقام معظم رهبری لوح تقدیر دریافت کرده است.

نماینده مردم بوئین زهرا افزود: در بحث مدیریت پرتاب ماهواره امید نجار به خوبی ایفای نقش کرد به طوری که مورد تقدیر ریاست جمهوری قرار گرفت.

عباسپور با اشاره به سابقه علمی گزینه پیشنهادی وزارت کشور گفت: نجار کسی است که حوزه علمیه رفته و موفق به تحصیل دروس علمیه شده است ضمن اینکه دارای مهندسی مکانیک گرایش طراحی جامدات و فوق لیسانس مدیریت اجرایی با گرایش مدیریت استراتژیک بوده است که سخنیت با مدیریت در وزارت کشور دارد.

وی افزود: استانداری ها را از وزارت کشور جدا کردند در حالی که استانداری زیر مجموعه وزارت کشور است، اگر نجار برنامه نوشته برای نیروهای ستادی وزارت کشور برنامه ننوشته است وبرنامه برای این است که استانداری های سراسر کشور مدیریت شود چرا که استاندارها در جای رئیس جمهور به ایفای نقش می پردازند.

این نماینده موافق گزینه پیشنهادی وزارت کشور تصریح کرد: امیدواریم که نجار در بحث توسعه صنعت و موارد دیگر نیز برنامه ریزی کند.