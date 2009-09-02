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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۶:۵۹

هفتمین سفر چاوز به تهران شنبه آغاز می شود

هفتمین سفر چاوز به تهران شنبه آغاز می شود

هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا صبح شنبه در هفتمین سفر خود به به تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد .

به گزارش خبرنگار مهر، هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا بامداد شنبه در سفری رسمی وارد کشورمان می شود.

بنابراین گزارش، هوگو چاوز فروردین امسال برای ششمین بار به تهران سفر کرده بود  و این سفر نخستین سفر او به ایران در دولت دهم محسوب می شود.

کد مطلب 940914

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