هفتمین سفر چاوز به تهران شنبه آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلا بامداد شنبه در سفری رسمی وارد کشورمان می شود.

بنابراین گزارش، هوگو چاوز فروردین امسال برای ششمین بار به تهران سفر کرده بود و این سفر نخستین سفر او به ایران در دولت دهم محسوب می شود.