تشکیل ستاد صیانت از امنیت عمومی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سیدمحمد کریمی عصر چهارشنبه در اولین جلسه این ستاد در استانداری با اشاره به اینکه هر کشوری دارای قوانین و خط قرمزهایی است، اظهار داشت: جمهوری اسلامی نیز با تبعیت از دین اسلام آیین نامه مفصلی برای یک جامعه در نظر گرفته است.

وی با بیان اینکه رئیس جمهور در سال 85 وزیر ارشاد متعهد کردند تا ستادی را در خصوص پیگیری و گسترش حجاب و عفاف تشکیل دهند، خاطرنشان کرد: در سال 87 نیز رئیس جمهور در راستای فرهنگسازی در کشور تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی را به وزیر کشور ابلاغ کرد.

وی با تاکید بر اینکه رعایت حجاب تنها برای ادارات نیست و باید در سطح جامعه نیز اجرا شود، عنوان کرد: ستاد صیانت از حقوق شهروندی جایگزین ستاد توسعه و گسترش عفاف و حجاب شده است.

کریمی عنوان کرد: مدیران استان ابهامات موجود در خصوص شرح وظایف دستگاه های اجرایی مختلف در اساسنامه ستاد را با استعلام از وزارتخانه های مربوطه برطرف کنند.

وی با تاکید بر اینکه در دستگاه ها و نهادهایی که از اعتبارات دولتی استفاده می کنند باید مسائل دینی و حجاب را رعایت کنند، افزود: حقوق شهروندی باید متناسب با فرهنگ استان رعایت شود.

استاندار مازندران از نیروی انتظامی خواست تا برخورد با بی حجابی در استان را در حد تذکر اجرا کند، اظهار داشت: نیروی انتظامی تنها در صورتی که شخص بی حجاب اصرار به این کار داشته باشد به مقامات قضایی ارجاع دهد.

به گفته وی، نمی توان بدون در نظر گرفتن حقوق بشر جهان به طور دلخواه با مردم برخورد کنیم.

وی با اشاره به اینکه اجرای قوانین حجاب و عفاف با ملایمت و ظرافت خاصی در استان اجرا شود، یادآور شد: روزه خواری علنی در مزارع استان وجود دارد که باید با آن برخورد شود.