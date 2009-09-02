معمولا روحانیون برجسته سکاندار وزارت کشور بوده اند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، جمشید انصاری عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس در مخالفت با وزیر پیشنهادی کشور با بیان اینکه وزارت کشور شاید مهمترین وزارتخانه در بین دستگاههای اجرایی باشد، گفت : تا قبل از اصلاح قانون اساسی و حتی قبل از انقلاب در غیاب نخست وزیر کابینه را وزیر کشور اداره می کرد.

وی با بیان اینکه نجار دیدگاه دقیق و درستی در مورد وظایف و ساختار وزارت کشور ندارد گفت: در برنامه ای که ایشان ارائه کرده وظایف وزیر کشور با وظایف استانداران خلط شده است. عدم اشراف بر وظایف و ساختار وزارت کشور از سوی وزیر پیشنهادی از قابل اغماض نیست.

وی با اشاره به اینکه در برنامه پیشنهادی وزیر پیشنهادی کشور بحث مردمی کردن امنیت در کشور با استفاده از بسیج عنوان شده است، گفت: این تکرار تجربه دهه اول انقلاب است در حالی که باید دیدگاههای جدیدتر و بهتری ارائه شود.

انصاری تصریح کرد: وزارت کشور ماهیتا سیاسی و سیاسی ترین دستگاه اجرایی کشور است و اگر وزارت کشور بخواهد مسائل سیاسی را به مسائل امنیتی سیاسی تبدیل کند مشکلات زیادی برای کشور ایجاد می شود.

وی خاطرنشان کرد: بکارگیری یک نظامی ارشد در این وزارتخانه یک پیام به داخل و خارج است که ما مسائل سیاسی اجتماعی به سطح امنیتی نظامی ارتقا می دهیم.

نماینده عضو فراکسیون اقلیت مجلس یاد آور شد : ما از ابتدای پیروزی انقلاب معمولا روحانیون برجسته و معتقد را در منصب وزارت کشور داشته ایم.

.