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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۷:۴۸

آیت الله سلیمانی:

حوزه هنری فرهنگ اصیل سیستان و بلوچستان را در ابعاد مختلف نشان دهد

حوزه هنری فرهنگ اصیل سیستان و بلوچستان را در ابعاد مختلف نشان دهد

زاهدان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان گفت: حوزه هنری با نگاهی هنری فرهنگ اصیل سیستان و بلوچستان را در ابعاد مختلف متجلی گرداند.

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، آیت الله عباسعلی سلیمانی عصر چهارشنبه در دیدار با سرپرست حوزه هنری این استان از تدوین اهداف حوزه هنری تقدیر کرد و اظهار داشت: وظیفه دستگاه ها و نهادهای فرهنگی هنری دمیدن روح فرهنگ و منطق برخاسته از باورهای اعتقادی و ملی است، بگونه ای که جامعه در برابر کنشهای متفاوت واکنشهای مناسب این باورها را از خود نشان دهد.

وی افزود: توجه همگون به هنرمندان اهل تسنن و تشیع در حوزه هنری از عملکردهای برجسته این نهاد فرهنگی و هنری است.

آیت الله سلیمانی تصریح کرد: حوزه هنری باید در این راستا بیش از پیش فعالیت کند تا بتواند با نگاهی هنری فرهنگ اصیل سیستان و بلوچستان در ابعاد مختلف متجلی گرداند.

سرپرست حوزه هنری استان سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار که در محل دفترنماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، از حمایت های نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان تقدیر و تشکر کرد و با ارائه لیستی از برنامه های فرهنگی و هنری حوزه هنری استان خلاصه ای از برنامه ها را بیان کرد.

سعید مهدی زاده شهری اظهار داشت: ارائه بسته ها و محصولات فرهنگی، برگزاری جشنواره های کشوری، تولید آثار فاخر ارزشی و نشر آثار مکتوب هنرمندان استانی با هدف تحکیم وحدت اقوام مختلف از اهم برنامه های حوزه هنری است.

وی همچنین احیا و ارتقا فرهنگ، جذب استعدادهای جوان در رشته های گوناگون هنری و تغییر نگرش هموطنان به استان پهناور سیستان و بلوچستان را به عنوان دیگر برنامه های حوزه هنری استان عنوان کرد.

مهدی زاده اضافه کرد: برای اجرایی کردن این برنامه ها توازن بودجه ایی شرط لازم است.

کد مطلب 940928

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