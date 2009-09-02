سکان مدیریت سیاسی کشور را به یک نظامی نسپاریم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، بعد از ظهر چهارشنبه در ادامه جلسه اعتماد به وزیران پیشنهادی کابینه دهم حجت الاسلام سید رضا اکرمی نماینده تهران و عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز به عنوان مخالف تصدی وزارت کشور توسط مصطفی محمد نجار سخن گفت .

وی با انتقاد از مقایسه نجار با شهیدان چمران و باکری در سخنان موافقان وزارت وی ، گفت: ما باید از شهدا در جای خود تجلیل کنیم و هر چیز را سر جای خود ببینیم . الان بحث جهاد و دفاع مقدس نیست . ما الان می خواهیم در مورد صلاحیت آقای نجار به عنوان وزیر کشور بحث کنیم.

نماینده مردم تهران در مجلس گفت: قصد من مچ گیری نیست و مخالفت شخصی هم با آقای نجار ندارم. اما وزارت کشور یعنی 70 میلیون داخلی و 440 میلیون همسایه مرزی. وزارت کشور یعنی از زایمان تا گورستان. یعنی 1100 شهرداری، احزاب و جمعیت و تشکل ها ، 600 امام جمعه و 50 هزار امام جماعت و ...

وی خطاب به نجار گفت: آقای نجار وجدان خود را قاضی کنید. آیا با این فضا و اقیانوس گسترده آشنا هستید؟

اکرمی اضافه کرد: هیچ وزارتخانه ای به اندازه وزارت کشور معاونت و زیرمجموعه ندارد و کار آن بسیار حساس است.

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: نظامیان به سیاست ممنوع الورود هستند. اما اکنون یک نظامی می خواهد سیاست کشور را مدیریت کند.

اکرمی در پایان گفت : متاسفانه وزارت کشور در دوره گذشته آسیب دید و بعد از انتخابات هم دچار التهاب شد. من فقط سئوال می کنم آیا آقای نجار می تواند این آسیب ها را برطرف کند.