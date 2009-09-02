نجار همواره بدنبال نخبه پروری است

به گزارش خبرنگار مهر طیبه صفایی نماینده تهران که روز چهارشنبه در مجلس درموافقت با وزیر پیشنهادی کشور سخن می گفت، اظهار داشت: وزارت کشور تنها وزارتخانه ای است که در امور زنان و خانواده در دولت نهم ارتقا داشته است . حال با حضور آقای نجار که ولایت مدار و سوابق ارزشمند مدیریتی در راستای حفظ انقلاب اسلامی و تعامل مداری دارد این امید می رود این وزارتخانه در این زمینه پیشرفت چند برابر داشته باشد.

وی افزود: آقای نجار شخصیتی است که همواره نشان داده بدنبال نخبه پروری است که نمونه آن را در پروژه ماهواره امید و دوران تصدی وی در وزارت دفاع می بینیم.

این نماینده مردم تهران افزود: نجار با داشتن مدرک مدیریت استراتژیک می تواند وزارت کشور را در راستای اهدافی که مد نظر است سوق دهد. وی می تواند در امور اجتماعی سیاسی و بحران ها به خوبی عمل کند و عاملی مفید در وزارت کشور باشد.

صفایی با بیان اینکه بنده 8 سال در وزارت کشور مشغول به فعالیت بودم خطاب به حاضرین گفت: شناخت اهداف ساختاری یکی از توانهای مدیریت آقای نجار است که در وزارت دفاع این موضوع را دیدیم ، حال وزارت کشور که یکی از حساس ترین وزارتخانه های کشور محسوب می شود با حضور آقای نجار می تواند در این زمینه گام بردارد.

کوهکن یکی دیگر از موافقان مصطفی نجار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت کشور بود که به ایراد سخنانی کوتاه در این زمینه پرداخت.

وی با اشاره به اظهارات انصاری از نمایندگان مخالف نجار گفت: بنده این سئوال را دارم وقتی استاندار یا فرماندار بر اساس برنامه و وظیفه عمل نمی کند آیا نمایندگان از فرماندار جواب می خواهند یا اینکه وزیر کشور درخواست پاسخگویی دارند.

نماینده مردم لنجان در مجلس با اشاره به نظامی بودن وزیر پیشنهادی کشور گفت: همواره نظامیان بخشی از اطلاعات کشور را در دست دارند . کسی که در جایگاه وزارت است باید از حداقل توانمندی مدیریت و یک ذهن دوار باید برخوردار باشد. اگر این ارزیابی را داریم پس وزیر کشور باید کسی باشد که حداقل اطلاعات و امور امنیتی را نیز بداند.

کوهکن گفت: وزارت کشور از جمله وزارتخانه هایی است که بنده شخصا در مورد آن سئوال داشتم و آن این بود که با حضور آقای نجار در این وزارتخانه نگاه بسته ای ایجاد خواهد شد یا اینکه شرایطی فراهم می شود تا نگرانی های موجود برطرف شود که وزیر پیشنهادی نیز به خوبی پاسخ بنده را داد.