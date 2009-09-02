به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، عصر چهارشنبه در مراسمی با حضور سید علی اکبر طاهایی استاندار قزوین و معاون برنامه ‌ریزی استاندار، بانک توسعه تعاون در قزوین افتتاح شد.

بانک تعاون به منظور ارائه تسهیلات به تعاونی ها با شرایط سهلتر و در مدت زمان کوتاه راه اندازی شده است.

بانک تعاون قزوین با 5 میلیارد ریال سرمایه در حال حاضر با شش شعبه در قزوین فعالیت می کند.

استاندار قزوین پس از افتتاح این بانک در بازدید از اداره کل تعاون گفت: در تشکلهای تعاونی مردم سرمایه اصلی هستند و بخش تعاون می تواند بیش از 25 درصد اقتصاد را به خود اختصاص دهد.

سید علی اکبر طاهایی افزود: لازم است توانمندی‌ها در نظام مشارکت مدیریت تقویت شود چراکه در قرآن کریم هم فعالیت‌های جمعی در قالب تعاونیها توصیه شده که می تواند به توسعه اقتصادی کشور کمک کند.

وی اظهار داشت: با توجه به اهمیت انجام فعالیت‌های جمعی اینگونه فعالیت‌ها باید با حفظ کرامت و حقوق فرد و اجتماع مد نظر قرارگیرد.