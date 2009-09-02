181 دفتر ICT در روستاهای کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، کیقباد علی بابایی عصر چهارشنبه در کارگروه فناوری اطلاعات استان افزود: با توجه به اینکه این استان دارای روستاهای پراکنده و صعب العبوری است، دستگاه های اجرایی و خدمات رسان باید در ارائه خدمات خود به مردم بیشتر اطلاع رسانی کنند و افرادی آموزش دیده، مجرب و متخصص را در زمینه خدمات دهی از طریق شبکه اینترنت بکار گیرند .

وی به دستگاه های اجرایی استان نسبت به توسعه کمی و کیفی و گسترش خدمات بیشتر به مردم از طریق شبکه اینترنت در همه مناطق مختلف روستایی و شهری استان تاکید کرد و بیان داشت: دستگاه های اجرایی می توانند 700 نوع خدمات از طریق اینترنت به مردم ارائه دهند و باید در این خصوص تلاش کنند و تعداد خدمات خود را روز به روز افزایش دهند.

علی بابایی افزود: دستگاه های اجرایی استان باید از طریق این شبکه جوابگوی خوبی برای مردم در خدمات رسانی غیر حضوری و آسان باشند و اطمینان و اعتماد مردم را نسبت به بهره گیری سریع از این شبکه جلب کنند .

وی یادآور شد: نباید از وضعیت و میزان فعالیت موجود قانع بود، بلکه باید خدمات رسانی را به گونه ای که شایسته است، گسترش داد .

مدیرکل دفتر فناوری اطلاعات استانداری استان نیز توسعه و گسترش خدمات رسانی اینترنتی دستگاه ها به مردم را نیازمند توسعه بسترهای اولیه و زیر ساختهای لازم این شبکه توسط مخابرات دانست.

یاسر حسن پور عنوان کرد: باید نگاه مثبت مدیران را نسبت به خدمات رسانی به مردم از طریق این شبکه بالا ببریم و نیروهای آموزش دیده و متخصص در دستگاه ها در این زمینه فعالیت داشته باشند .