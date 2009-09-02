برنامه های من جناحی نیست/ تاکید بر تشکیل اتاق فکر در وزارت کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار وزیر پیشنهادی وزارت کشور روز چهارشنبه در تشریح برنامه های خود در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر اظهار داشت: اکنون که به پشتوانه تجربیات سیاسی، فنی و دفاعی و در دوران دفاع مقدس و در دوران دفاع مقدس کار را در وزارت دفاع دارای ماموریت های متنوعی بود، فرا گفته ام به فضل الهی آمادگی پذیرش مسئولیت در عرصه های سیاسی ، فرهنگی و اجتماعی کشور را دارم.

وی افزود: در طول 4 سال گذشته با عنایت الهی و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و تلاش های شبانه روزی دانشمندان و متخصصان زمینه های تحول و جهش بی سابقه در عرصه های فنی، علمی و تحقیقاتی برای کشورمان فراهم آمد که از جمله می توان به پرتاب ماهواره امید در بهمن سال 87 اشاره کرد که این ماهواره توانست فضا را به تسخیر اراده خستگی ناپذیر ملت ایران درآورد و غرور و عزت نفس را برای مردم ما به ارمغان آورد.

نجار خطاب به نمایندگان مجلس گفت: انتخابات دهم ریاست جمهوری با مشارکت حداکثری مردم در 22 خرداد برگزار شد و با این انتخابات فصل جدیدی در تجدید حیات نظام سیاسی و مردم سالاری دینی گشود و فضای جدیدی از گفتمان پیشرفت و عدالت را پیش روی مردم قرار داد.

وزیر پیشنهادی کشور همچنین تصریح کرد: با این فضا بنده مصمم هستم که در چارچوب قانون اساسی اهداف سند چشم انداز 20 ساله و برنامه 5 ساله دیدگاهها و رویکردهای خود را در صورت رای اعتماد شما نمایندگان مورد اهتمام قرار دهم.

وی اضافه کرد: وزارت کشور به عنوان وزارتخانه ای فرابخشی نقش یک ستاد هماهنگی برای بخش های مختلف دولت را بر عهده دارد. لذا برای نیل به این مقصود تلاش و کمک به منظور اشتغال و موضوعات دیگر را از طریق استانداری ها ، فرمانداری ها و بخشداری ها در برنامه خود دارم.

نجار همچنین گفت: با تشکیل اتاق های فکر و دعوت از فرهیختگان و آرا نخبگان می توان وزارت کشور را به کانون پویای نخبگی در تمامی عرصه ها مبدل ساخت.

وی در ادامه در توضیح رویکردهای این وزارتخانه به تشریح رویکرد سیاسی پرداخت و اظهار داشت: از آنجا که این وزارتخانه دارای رویکردی سیاسی است و با احزاب و گروهها و جریان های مختلف سر و کار دارد در جهت ارتقای کیفی و محتوایی و فعالیت آنان در عرصه اجتماعی و بسط فعالیت جمعی و گروهی، نخبه پروری سیاسی و نشاط سیاسی اقشار مختلف جامعه قدم بر می داریم و این مسائل به منزله رویکردهای اصلی وزارت کشور قلمداد می شود.

وزیر پیشنهادی کشور اضافه کرد: افتخار نظام مردم سالاری دینی ناظر بر این مسئله بوده که هر ساله شاهد برگزاری یک انتخابات حساس در کشور هستیم زیرا بنیاد نظام بر رای و خواست مردم استوار است به گونه ای که این انتخابات ها توانسته آحاد جامعه را با رای بالا به عرصه بکشاند لذا تحت هر شرایطی نباید عظمت این دستاورد عظیم خدشه دار شود.

نجار ادامه داد: لازم است با همکاری نمایندگان مجلس کاستی های احتمال قانون انتخابات مرتفع گردد و همان گونه که در گذشته گام هایی برای مکانیزه شدن انتخابات برداشته شد، برنامه های مربوط به آن باید تکمیل شود.

وی جامعه مطلوب را شامل آحاد شهروندانی خواند که در فضای یک دولت پرنشاط قرار دارند و گفت: هدف این وزارتخانه نشاط سیاسی مردم است که شامل ارتقای سرمایه های اجتماعی ، روحیه های مشارکت جویانه و همبستگی ملی می شود که با بسترسازی مناسب سیاسی و فراهم آوردن هرچه بیشتر آزادی های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی و منویات رهبر معظم انقلاب نسبت به گسترش و ارتقا سطح اعتماد عمومی جامعه باید گام برداریم و به آن جامه عمل بپوشانیم.

نجار در ادامه سخنانش به رویکرد امنیتی وزارت کشور اشاره کرد و افزود: رویکرد امنیتی مقوله ای نرم افزاری است چرا که امنیتی پایدار خواهد بود که جامعه محور باشد.

وی ادامه داد: شایسته است در تامین امنیت مرزها به حضور نیروهای مردمی توجه شود به گونه ای که برای تقویت نیروهای درونزا می توان با ابزارهای اقناع ساز به مردمی کردن امنیت و حفظ ثبات امنیتی پرداخت.

نجار اضافه کرد: گفتمان امنیت محور در تکاپو است تا برای ایجاد امنیت روانی به یاری آحاد مردم ، جامه عمل بپوشاند.

وزیر پیشنهادی کشور همچنین گفت: با توجه به جایگاه وزارت کشور لازم است بنده شناخت صحیحی از بسترها و روشهای کم هزینه و پرفایده در برخورد با این مسائل داشته باشم و برای نیل به این مقصود باید با تقویت نیروهای انتظامی و مبارزه با مواد مخدر در تامین امنیت و نظم اجتماعی از رویکرد بازدارندگی و پیشگیری حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: باید بیش از پیش در خصوص پیشگیری ها سرمایه گذاری کنیم.

نجار در ادامه سخنانش تصریح کرد: بدیهی است برای تقویت تعامل و هماهنگی دستگاههای قضایی و امنیتی باید ترتیبی دهیم تا همه این دستگاهها در طول یکدیگر کار کنند و قوای یکدیگر را کاهش ندهند.

وزیر پیشنهادی کشور همچنین گسترش همکاری با کشورهای همسایه و مرتفع ساختن مسائل مرزی و امنیتی را در تعامل با کشورهای همسایه ارزیابی کرد و گفت: این مسئله باید در زمره برنامه های وزارت کشور باشد.

وی همچنین رویکرد عمرانی را از الزامات تحقق خدمتگزاری بی منت و رشد و پیشرفت و آبادانی دانست و گفت: این مسئله نیز باید به جدید پیگیری شود.

نجار افزود: مدیریت شهری و شوراها توجه همه جانبه به روستاها و مناطق محروم و دورافتاده نیز باید یکی از اولویت های کار وزارت کشور باشد چرا که این وزارتخانه خود را مکلف می داند در دهه پیشرفت و عدالت به محرومیت زدایی از روستاها ، مناطق دورافتاده و مناطق حاشیه ای بپردازد و به زیر ساخت های توسعه ای متوازن جامه عمل بپوشاند.

وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: تلاش برای منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها و حمل و نقل عمومی یکی دیگر از نکات مورد توجه وزارت کشور است.

وی همچنین گفت: در سراسر کشور به غیر از چند شهر برخی مناطق فاقد سیمای پرنشاط و منظر ایرانی و اسلامی هستند لذا دولت الکترونیک به عنوان هدف چند منظوره عمرانی باید مد نظر باشد تا باعث ذوق و نشاط شود.

نجار در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به مسائل اجتماعی وزارت کشور تصریح کرد: توجه به مسائل اجتماعی از جمله رویکردهای اساسی این وزارتخانه است چرا که وزارت کشور با 70 میلیون انسان خلیفه الله که در قالب شهروندان و روستائیان هستند، روبرو است.

وزیر پیشنهادی کشور ادامه داد: رضایت مردم در قالب گروههای مردم نهاد، مثل شوراهای شهر تاثیر اساسی در توسعه درونزا و امنیت پایدار خواهد داشت و تنوع بومی و فرهنگی در کشور ما از دیرباز یکی از فرصت های تاریخی و اجتماعی بشمار می آید که ضمن اجرای آنها شاهد انضباط اجتماعی خواهیم بود.

وی اضافه کرد: حمایت از جایگاه زن و کودک و تلاش برای مهار و کنترل آسیب های اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندی از اولویت های دیگر این وزارتخانه است.

نجار در بخش دیگری از سخنان خود اهداف این وزارتخانه را توجه به شایسته سالاری ، کارآمدی گزینی، توانمند سازی مدیریت ها به واسطه افراد شایسته و کاردان ، حاکم ساختن لیاقت سالاری، استفاده از تجربیات مدیران لایق، قانون گرایی ، برنامه محوری، نظارت عمومی و پاسخگویی به مردم به عنوان صاحبان اصلی که همیشه نقش مهمی در فرآیند مدیریت ها دارند، برشمرد.

وزیر پیشنهادی کشور خاطرنشان کرد: نظم پذیری و پاسخگویی در اصول مدیریتی از اصول همیشگی ما در این وزارتخانه خواهد بود.

وی تصریح کرد: وزارت کشور یک وزارتخانه کشور شمول است که در برگیرنده همه مردم از طریق استانداری ها می شود و مردم نیز همیشه بدنبال امنیت و عدالت هستند و به حقوق فردی و اجتماعی خود اهمیت می دهند. لذا ما تلاش می کنیم تا این مهم را برآورده سازیم.