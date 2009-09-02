  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۸:۱۴

ست کویچ پس از صعود ایران:

به بازیکنانم تبریک می گویم/ بازی سختی را با پیروزی پشت سرگذاشتیم

به بازیکنانم تبریک می گویم/ بازی سختی را با پیروزی پشت سرگذاشتیم

سرمربی تیم والیبال نوجوانان ایران پیروزی این تیم مقابل تونس و صعود به جمع چهار تیم برتر یازدهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان را به بازیکنانش تبریک گفت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نوجوانان ایران امروز چهارشنبه با برتری 3 بر یک مقابل تونس به جمع چهار تیم برتر رقابت ها راه پیدا کرد.

یوتسا ست کوویچ در نشست خبری پس از پایان این دیدار گفت: واقعا دوست دارم به بازیکنان خود تبریک بگویم که موفق شده اند به مرحله نیمه نهایی رقابت ها راه پیدا کنند. این یک بازی بسیار دشوار بود اما بازیکنان ما توانستند تمرکز خود را حفظ کنند و مقابل حریف پیروز شوند.

وی افزود: من همچنین به مربی تونس به دلیل داشتن چنین تیم سطح بالایی تبریک می گویم.

ایران فردا(پنجشنبه) برای تعیین صدرنشین گروه F با روسیه دیدار خواهد کرد. روسیه سومین و آخرین حریف ایران در مرحله یک چهارم نهایی یازدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان است. این تیم قهرمان اروپاست و در مسابقات 1999 عربستان و 2005 الجزایر عنوان قهرمانی جهان را از آن خود کرد.

ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات والیبال نوجوانان جهان است. 

کد مطلب 940950

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها