طرح ارتقا امنیت اجتماعی در مازندران موفق نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حجت الاسلام حسین طالبی در حاشیه ستاد استانی حقوق شهروندی افزود: همه نهاد های متولی در این طرح نیروی انتظامی همکاری کردند اما اثرات خاصی در جامعه نداشته است.

وی با اشاره به اینکه تنها یک نهاد نمی تواند به تنهایی مشکلات بدحجابی جامعه را برطرف کند، خاطرنشان کرد: برخورد با بدحجابی در جامعه باید بر اساس حقوق شهروندی صورت گیرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با بیان اینکه دستگاه های اجرایی استان در صورتی که بتوانند در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نقش داشته باشند نیازی به اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی در جامعه نیست، عنوان کرد: عدم رعایت عفاف و حجاب در تلویزیون بدحجابی را در جامعه به یک عادت تبدیل کرده است.

طالبی خواستار تدوین یک سیاست واحد در دولت برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه شد و گفت: ممکن است در ابتدای اجرای این سیاست با مشکلاتی مواجه شویم اما می توان با اجرای دستورالعمل یکسان در کشور با پدیده بدحجابی برخورد کرد.

وی افزود: دستگاه قضایی در استان مازندران آمادگی همکاری برای برخورد با بدحجابی را در استان دارد.

رئیس کل دادگستری مازندران یادآور شد: دستورالعملها و آئین نامه های ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را باید به صورت همگانی در کشور اجرا کرد تا مردان و زنان را برای برخورد با بدحجابی از دولت خواستار مقابله با این پدیده شود.