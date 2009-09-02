اولین دیدار وزیران تشکیلات خودگردان و رژیم اسرائیل در دوره نتانیاهو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، سلیوان شالوم وزیر توسعه منطقه ای رژیم صهیونیستی در هتل ملک داوود بیت المقدس اشغالی با باسم خوری وزیر اقتصاد دولت انتصابی تشکیلات خودگردان دیدار کرد.



محور مذاکرات این دو مقام بر مسائل اقتصادی متمرکز بود.



این اولین نشست در سطح وزیران میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم اشغالگر قدس از زمان روی کار آمدن بنیامین نتانیاهو در 31 مارس و در سایه تلاشهای بین المللی به رهبری واشنگتن برای از سرگیری مذاکرات سازش به شمار می رود.



این دیدار در حالی انجام شده است که تشکیلات خودگردان فلسطین پیشتر اعلام کرده مقامهای این تشکیلات تا زمانی که اسرائیل شهرک سازی در مناطق اشغالی فلسطین را کاملا متوقف نکند، هیچ دیداری با مقامهای این رژیم در راستای از سر گیری مذاکرات صلح فلسطین نخواهند داشت.

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