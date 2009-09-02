هنوز پیشنهادی دریافت نکرده ایم/ بسته پیشنهادی ایران را بررسی می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "خاویر سولانا" در یک کنفرانس مطبوعاتی در قاهره-پایتخت مصر- گفت : اخیرا مطلع شدم جلیلی (مسئول پرونده هسته ای ایران) اعلام کرده است سندی(بسته پیشنهادی) را برای ما ( اتحادیه اروپا) ارسال کرده است، اما هنوز آن را دریافت نکرده ایم.



وی افزود : اگر چنین سندی را دریافت کنیم، حتما آن را بررسی خواهیم کرد، و خوشحال خواهیم شد که آن را با مسئولان ایرانی بررسی کنیم.



سولانا این اظهارات را پس از پایان مذاکراتش در قاهره از جمله دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر بیان کرد.



سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران یک بسته پیشنهادی جدید درباره برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان به منظور انجام مذاکرات جدید ارائه کرد.

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