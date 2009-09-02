شمارش 60 درصد آراء/ کرزای با 3/47 درصد آرا پیش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شمارش 60 درصد آرا انتخاباتی افغانستان از پیشتاز بودن"حامد کرزای" نسبت به رقیب اصلی اش "عبدالله عبدالله" حکایت دارد.

"داود علی نجفی" رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان با بیان این مطلب اعلام کرد: نتایج شمارش آرا 15 هزار و 875 حوزه از مجموع 26 هزار و 312 حوزه رای گیری در افغانستان نشان می دهد آقای کرزای یک میلیون و 744 هزار و 428 رای کسب کرده و از دیگر رقبای انتخاباتی خود پیش است.

بر این اساس رئیس جمهور کنونی افغانستان توانسته است 3/47 مجموع آرا انتخاباتی را از آن خود کند. در این میان از 3 میلیون و 885 هزار و 338 رای ماخوذه تعداد 3 میلیون و 690 هزار و 209 رای پذیرفته شده و باقی آن آرا باطله است.

در همین حال "عبدالله عبدالله" رقیب جدی کرزای نیز با کسب یک میلیون و 201 هزار و 838 رای مجموعا 6/32 درصد آرا ماخوذه را به خود اختصاص داده و پس از کرزای جای گرفته است.

کمیسیون انتخابات افغانستان پیش بینی کرده نتایج انتخابات ریاست جمهوری این کشور که جنجالهای فراوانی درباره وقوع تقلب در آن کماکان جریان دارد، تا 17 سپتامبر اعلام شود.