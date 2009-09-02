۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۲۰:۴۵

یک خانواده فلسطینی خواستار شد:

لزوم انجام تحقیق درباره سرقت اعضای اجساد شهدا توسط صهیونیستها

لزوم انجام تحقیق درباره سرقت اعضای اجساد شهدا توسط صهیونیستها

یک خانواده فلسطینی خواستار تحقیقات قانونی درباره ربوده شدن اعضای بدن فرزند شهید خود توسط صهیونیستها در سال 1992 شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، یک خانواده فلسطینی از مراجع قانونی و گروههای مدافع حقوق بشر خواست درباره  شهادت فرزند خود به دست نظامیان صهیونیست با هدف ربودن اعضای داخلی بدنش تحقیق کنند.

اعضای این خانواده اعلام کرده اند فرزندشان "بلال احمد غانم" اهل روستایی در نابلس واقع در شمال کرانه باختری در سال 1992 به دست صهیونیستها به شهادت رسیده است. بر این اساس نیروهای اسرائیلی پیکر این جوان فلسطینی را دو روز پس از شهادت وی و در حالی که تعدادی از اعضای داخلی بدن وی موجود نبوده به خانواده اش تحویل داده اند.

طرح این شکایت از سوی خانواده فلسطینی پس از آن صورت می گیرد که اخیرا یک روزنامه سوئدی با افشای جنایت صهیونیستها پرده از ربوده شدن اعضای بدن فلسطینیها توسط ارتش اسرائیل برداشته است.

روزنامه سوئدی آفتون بلادت به تازگی در گزارش خود نظامیان رژیم صهیونیستی را متهم به ربودن اعضای بدن شهدای فسطینی کرده و از قول خانواده های فلسطینی نوشت: نظامیان صهیونیستی تنها پس از ربودن اعضای بدن قربانیان و در ازای دریافت مبالغ هنگفتی پیکر آنها را تحویل می دهند.

