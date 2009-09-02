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۱۱ شهریور ۱۳۸۸، ۱۹:۲۹

نامه تابش به صادق لاریجانی:

پخش دادگاهها در صداو سیما غیر قانونی است / شخصیت متخلفان کهریزک بالاتر از متهمان سیاسی نیست

پخش دادگاهها در صداو سیما غیر قانونی است / شخصیت متخلفان کهریزک بالاتر از متهمان سیاسی نیست

دبیرکل فراکسیون خط امام(ره) مجلس در نامه‌ای به رئیس جدید قوه قضائیه با تاکید بر تخلف صدا وسیما طبق تبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری در پخش دادگاههای حوادث اخیر ، خواستار محاکمه عوامل جرایم صورت گرفته در کوی دانشگاه و بازداشتگاهها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نامه محمدرضا تابش آمده است : همانگونه که استحضار دارید یکی از مسائل تلخ حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری مسئله فاجعه بار هتک حرمت و رفتارهای زشت بعضی از مأموران با بازداشت شدگان است که نقض آشکار اصول متعدد در قانون اساسی و حقوق انسانی است که اگر با اطلاع و موافقت مقامات مافوق بوده جسارت و قانون ستیزی آن مضاعف بوده و اگر بدون موافقت مقامات مافوق بوده موجب تأسف و شرمساری است که در بازداشتگاههای رسمی کشور چنین اتفاقاتی رخ دهد.

وی در این نامه با بیان اینکه "رئیس جمهور به تازگی عاملان اقدامات بازداشتگاهها و کوی دانشگاه را افراد نفوذی و برانداز اعلام نموده‌اند که بر ابهامات قضیه افزوده" آورده است: اکنون که دادگاه متهمان سیاسی (با وضعی ابهام‌آمیز) در غیاب وکلای انتخابی آنان به صورت علنی و جهت دار برگزار می‌شود و همه رسانه ها آن را پوشش داده و رسانه ملی با نقض آشکار قانون قبل از اثبات هرگونه اتهام و صدور حکم اقدام به پخش سراسری جلسات محاکمه نموده و حتی عناوین جعلی جرائمی را تبلیغ نموده و به متهمان نسبت می‌دهد که در نظام قانونگذاری ایران وجود ندارد (همانند متهمان کودتای مخملی) توجه حضرتعالی را به تبصره ماده 188 قانون آئین دادرسی کیفری معطوف می‌نماید که مقرر می‌دارد: «منظور از علنی بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه‌ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و متشکی عنه باشد منتشر نماید. تخلف از قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراء است».

تابش در نامه خود تاکید کرده است : بنابراین اقدامات صداوسیما نقض و تخلف آشکار مفاد این قانون بوده و قابل تعقیب کیفری است که از حضرتعالی تقاضای رسیدگی دارد.

در بخش پایانی نامه نیز آمده است : علی ایحال از آنجا که عدالت در قضا اقتضای مساوات در رسیدگی به جرائم را دارد و شخصیت جنایت‌کاران بازداشتگاههایی نظیر کهریزک بالاتر از شخصیت متهمان سیاسی نیست و سرپوش گذاشتن بر این قضیه سبب گسترش آثار سوء اینگونه جنایات و تکرار آن خواهد شد و از آنجا که حضرتعالی مرجع شهروندان در رسیدگی به تظلمات از حقوق آنان هستید امید است ترتیبی اتخاذ فرمائید تا هرچه سریعتر عوامل این جنایات در هر سمت و درجه‌ای تحت پیگرد قرار گرفته و در صورت ادامه روند فعلی رسانه‌ای شدن دادگاهها‌، دادگاه این افراد علناً و با حضور رسانه ها تشکیل شود. پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی در حفظ حقوق شهروندان تقدیر و تشکر می نماید.

دبیرکل فراکسیون خط امام (ره)  مجلس شورای اسلامی رونوشت این نامه را برای علی لاریجانی رئیس مجلس همچنین عزت الله ضرغامی رئیس سازمان صدا و سیما و بیژن نوباوه وطن و علی مطهری اعضای شورای نظارت بر صدا و سیما جهت توقف پخش دادگاه‌های حوادث اخیر فرستاده است.

کد مطلب 940977

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