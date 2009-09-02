واشنگتن در حال بررسی ایجاد پایگاه موشکی در ترکیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، به گفته منابع آمریکایی مذاکرات واشنگتن با مقامهای ترکیه برای ایجاد سپر دفاع موشکی در این کشور آغاز شده است.

"ریکی الیسون" از مقامهای مسئول در طرح سپر دفاع موشکی آمریکا از ادامه مذاکره با ترکها برای دستیابی به یک توافق خبر داده است. این در حالی است که رسانه های لهستان اخیرا از تغییراتی در برنامه آمریکا برای ایجاد طرح سپر دفاع موشکی در این کشور و جمهوری چک خبر داده اند.

طی این هفته روزنامه نیویورک تایمز نوشته است رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در هفته های آینده با تشکیل یک هیئت بلند پایه ویژه متشکل از مشاوران و کارشناسان امنیتی به بررسی موارد موجود برای جایگزینی طرح دفاع موشکی دولت پیشین این کشور در لهستان و چک بپردازد.

در همین حال وزیر امور خارجه ترکیه با تکذیب این خبر اعلام کرد آنکارا هیچگونه درخواستی از سوی مقامهای آمریکایی مبنی بر ایجاد پایگاه موشکی دریافت نکرده است.

کارشناسان معتقدند ترکیه باید درباره توافق با آمریکا در این زمینه بسیار محتاط باشد چرا که چنین اقدامی سبب واکنشهایی از سوی روسیه و به مخاطره افتاده روابط آنکارا با مسکو خواهد شد.