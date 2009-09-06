برخورد ناظران شهرداری با متخلفان ورامینی در اجرای مبحث 19

مجید مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر ورامین در تیر ماه امسال، اجرای مبحث 19 را برای تمامی ساختمانهای دولتی و خصوصی شهر ورامین الزامی دانسته و ناظران شهرداری، نظارت کاملی بر اجرای دقیق این طرح خواهند داشت .

وی خاطر نشان کرد: مالکان ساخت وسازهای شهری می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درزمنیه محبث 19 مقررات ملی ساختمان،قوانین و مقررات اجرایی و مسائل مربوط به آن به حوزه معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری ورامین واقع در مجتمع ادارات مراجعه نمایند.

مزایای اجرای مبحث 19

مرادی در تشریح مزایای اجرای مبحث 19 عنوان کرد: کمک به اقتصاد خانواده، افزایش رفاه نسبی در نتیجه مصرف صحیح انرژی، کمک به اقتصاد ملی، کاهش مصرف سوخت و درنتیجه کاهش آلودگی های ناشی از آن را می توان از مزایای اجرای این مبحث برشمرد.

وی افزود: امکان برقراری دمای ثابت دراتاق، تنظیم دمای دلخواه دراتاق به منظور تأمین شرایط آسایش، کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش وسرمایش تا40درصد نیز از دیگر مزیت های اجرای مبحث 19 است .