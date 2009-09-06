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۱۵ شهریور ۱۳۸۸، ۱۵:۳۰

برخورد ناظران شهرداری با متخلفان ورامینی در اجرای مبحث 19

برخورد ناظران شهرداری با متخلفان ورامینی در اجرای مبحث 19

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون شهرسازی و معماری شهرداری ورامین از اجباری شدن مبحث 19 در تمامی ساختمانهای ورامین، نظارت کامل ناظران شهرداری و برخورد آنها با متخلفان از تیرماه امسال خبر داد.

مجید مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در ورامین، اظهار داشت: شورای اسلامی شهر ورامین در تیر ماه امسال، اجرای مبحث 19 را برای تمامی ساختمانهای دولتی و خصوصی شهر ورامین الزامی دانسته و ناظران شهرداری، نظارت کاملی بر اجرای دقیق این طرح خواهند داشت .

وی خاطر نشان کرد: مالکان ساخت وسازهای شهری می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر درزمنیه محبث 19 مقررات ملی ساختمان،قوانین و مقررات اجرایی و مسائل مربوط به آن به حوزه معاونت شهرسازی ومعماری شهرداری ورامین واقع در مجتمع ادارات مراجعه نمایند.

مزایای اجرای مبحث 19

مرادی در تشریح مزایای اجرای مبحث 19 عنوان کرد: کمک به اقتصاد خانواده، افزایش رفاه نسبی در نتیجه مصرف صحیح انرژی، کمک به اقتصاد ملی، کاهش مصرف سوخت و درنتیجه کاهش آلودگی های ناشی از آن را می توان از مزایای اجرای این مبحث برشمرد.

وی افزود: امکان برقراری دمای ثابت دراتاق، تنظیم دمای دلخواه دراتاق به منظور تأمین شرایط آسایش، کاهش ظرفیت اولیه سیستم گرمایش وسرمایش تا40درصد نیز از دیگر مزیت های اجرای مبحث 19 است .

این مسئول در پایان تاکید کرد: کاهش استهلاک سیستم گرمایش و سرمایش، توزیع متعادل حرارت و امکان برقراری دماهای متفاوت درهر اتاق وحداقل 50 درصد کاهش مصرف سوخت وهزینه های مربوطه، از جمله مزایای دیگر اجرای مبحث 19 مقررات ملی درساختمان هاست .

کد مطلب 941005

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