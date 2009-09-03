خراسان جنوبی 206 هزار تعاونگر دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسین خوشایند صبح پنجشنبه در مراسم تجلیل از تعاونی های برتر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه 222 نفر از اعضای تعاونی‌های استان مرد و 141 هزار نفر نیز زن هستند، اظهار داشت: در حال حاضر هشت اداره و نمایندگی با 40 نفر پرسنل در شهرستانهای خراسان جنوبی فعال هستند.

وی سرمایه ثبتی تعاونی ‌های استان را 151 میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: فرصت شغلی ایجاد شده توسط تعاونی‌های خراسان جنوبی در گرایشهای مختلف 14 هزار و 892 نفر بوده است.

مدیر‌کل تعاون خراسان جنوبی در تشریح عملکرد دولت در بخش تعاونی‌ها در استان گفت: در طول چهار سال دولت نهم حدود 769 تعاونی با استعداد اشتغالزایی 12 هزار و 467 نفر با بیش از 121 هزار نفر عضو در استان ایجاد شد.

معاون برنامه ‌ریزی استاندار خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه در نظامهای‌ مختلف اقتصادی تولید ثروت بسیار مهم‌ است‌، اظهار داشت: امروز ما مدعی ‌هستیم که باید کشور ما توسعه یابد و در نظام اسلامی ‌تولید ثروت از راه مشروع آن توصیه ‌می ‌شود.

مجید امینی بیان داشت: در بخش تعاون برخی موانع وجود دارد که یک مانع بزرگ آن این است که ‌در ایران کار جمعی ‌هیچوقت پیشرفت ندارد و باید به این مانع بزرگ توجه ویژه کرد و با آموزشها این مانع را از سر راه برداریم.

وی با اشاره به اینکه حجم فعالیتهای بخش تعاون بسیار زیاد است، عنوان کرد: ظرفیتهای بخش تعاون بسیار کم و فعالیتها و اقدامات در بخش تعاون بسیار زیاد است و باید به این امر مهم توجه کرد.

تعاونی‌ تولید‌ سنگ قصر کویر بشرویه، تعاونی کشاورزی کوثر سده، تعاونی مسکن کارگران معدن قلعه‌ زری، تعاونی دامداران کرک ‌آوران سربیشه، تعاونی ‌اعتبار کارکنان دانشگاه بیرجند، تعاونی تولید فرش دستباف تار و پود استان، تعاونی معدنی پارس گرانیت، تعاونی روستایی آب‌داران قهستان، اتحادیه تعاونی‌های مسکن مهر قاین و تعاونی مصرف نصر قوامین به عنوان تعاونی‌های‌ برتر خراسان جنوبی در سال 88 تجلیل شدند.