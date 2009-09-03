کمیسیونهای تخصصی GIS در شهرستانهای خراسان رضوی راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی مروج الشریعه پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: کمیسیون GIS خراسان رضوی به عنوان یکی از کارگروه های کمیسیون آمایش استان فعالیت گسترده ای را در سطح خراسان رضوی آغاز کرده و کمیسیونهای تخصصی GIS در شهرستانها نیز راه اندازی شده است.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: کمیسیونهای GIS مکلف شده اند براساس مصوبه شورای توسعه و برنامه ریزی با بهره گیری از نیروهای کارشناس در شهرستانها به صورت آزاد و یا در دستگاه های اجرایی، نسبت به تهیه لایه های اطلاعاتی در داخل شهرستانها اقدام کنند.

وی کمیسیونهای GIS را اقدامی ابتکاری در خراسان رضوی دانست و گفت: این کمیسیون ها با هدف استفاده بهینه از پتانسیل نیروی انسانی متخصص و توانا در سطح شهرستانهای خراسان رضوی فعالیت می کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی از دستگاه های اجرایی خواست در کوتاهترین زمان، برنامه های مربوط به تهیه اطلاعات خود را در قالب لایه های CIS ارائه کنند و اظهار داشت: این اقدام باید با هدف استفاده از GIS در مبادله سندهای اطلاعاتی در میان دستگاه های اجرایی استان و خروج از سیستمهای اطلاعات دستی و سنتی در خراسان رضوی هرچه سریعتر اجرا شود.