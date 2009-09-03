شالیکاری در گنبدکاووس در آستانه تعطیلی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، احمد قاضی بعداز ظهر پنجشنبه در تشریح وضعیت مزارع شالی منطقه در این نهاد افزود: هزینه بالای تولید که به ازای هر هکتار 25 میلیون ریال هزینه دارد، انگیزه کشاورزان را کاهش داده است.

وی اظهار داشت: قیمت پایین این محصول نیز از دیگر مشکلات بوده و به ازای هر کیلوگرم حدود هشت هزار ریال قیمت دارد که برای کشاورزان به صرفه نیست.

وی خاطرنشان کرد: دیگر کشاورزان رغبت به کشت این محصول ندارند و پیش بینی می شود در سال آینده کشت این محصول حدود 20 تا 30 درصد کاهش یابد.

به گفته قاضی، در این شهرستان در سال 85 و قبل از آن حدود 13 هزار هکتار شالی کشت می شد و سالانه از این اراضی حدود 45 تا 50 هزار تن شلتک برداشت می شد.

مدیرجهاد کشاورزی گنبد کاووس بیان داشت: در سالهای اخیر به دلیل خشکسالی و پایین رفتن سطح ایستایی چاه ها و خشک شدن رودخانه ها، کشت این محصول محدودتر شد و در سال جاری به 9 هزار و 443 هکتار کاهش یافت.

وی یادآور شد: از مجموع این مقدار سطح کشت شالی در سال جاری هزار و 443 هکتار آن از آب بندانهایی که ذخیره آب بوده و بقیه نیز از چاه های عمیق و نیمه عیق استفاده می شود.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط جوی سال جاری که مساعد برای رشد آفات و بیماری ها در طول رشد این محصول بود، هزینه تولید این محصول دوچندان شده است.

به گفته قاضی، ارقام محلی برنج حساس به قارچ بوده و اکنون مزاره شهرستان در مرحله خوشی دهی است و در برخی مزارع کشت بهاره نیز برداشت شروع شده است.

مدیرجهاد کشاورزی گنبدکاووس عملکرد این محصول در شهرستان را 4.5 تن در هکتار اعلام کرد و ادامه داد: هزینه تولید این محصول بالاست.

وی از کشاورزان شالیکار منطقه خواست با مشاهده پروانه کرم ساقه خوار برای کنترل به موقع آفات با مراجعه به کلینیکهای گیاهپزشکی نسبت به مبارزه با با اولویت مبارزه بیولوژیک اقدام کنند.

وی خاطرنشان کرد: براساس گزارشهای مراکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی تابعه به علت شیوع بیماری پلاست مزارع تا 30 درصد افت محصول خواهیم داشت.

وی افزود: از مجموع مزارع شالی استان 20 هکتار در سال جاری به زیرکشت مکانیزه رفته است.