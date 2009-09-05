پرداخت 11 میلیارد ریال بدهی یارانه صادراتی به صادرکنندگان میگو

عبدالمجید عبدلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس افزود: با توجه به مصوبه هیئت دولت در استان در سال 86 در خصوص پرداخت بدهی یارانه صادراتی به صادرکنندگان میگو پس از تامین اعتبار پرداخت شد.

عبدلی زاده خاطرنشان کرد: این مصوبه در راستای حمایت از پرورش دهندگان میگو و افزایش ظرفیتهای تجاری در این بخش بود که 12 پرونده متقاضی دریافت یارانه میگوی پرورشی که کارت بازرگانی آنها از این استان صادر شده و یا صادرکنندگانی که از این استان میگوی خود را صادر می کردند، مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: میزان ارزش صادراتی میگوی پرورشی در سال 85، دو میلیون و 457 هزار و 896 دلار به ارزش وزنی 716 هزار و 375 کیلوگرم بوده است که مبلغ سه میلیارد و 940 میلیون و 65 هزار ریال یارانه پرداخت شد.

به گفته وی، میزان ارزش صادراتی میگوی پرورشی در سال 86 بالغ بر 5 میلیون و 168 هزار و 715 دلار بوده است که یارانه پرداختی آن هفت میلیارد و 387 میلیون و 660 هزار ریال بود.