اخبار کوتاه ورزشی استان گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دور هفتم رقابتهای شطرنج جام رمضان گیلان در رشت پایان یافت. در پایان این دور همایون توفیقی و علی فقیرنواز هر دو از رشت با 6.5 امتیاز در صدر قرار دارند. فریدون عزتی از فومن با شش امتیاز در تعقیب صدرنشینان است.

در رقابتهای شطرنج جام رمضان گیلان 130 شطرنج باز از سراسر استان در 9 دور به روش سوئیسی در رشت با هم مسابقه می دهند.

تیم فوتبال داماش گیلان در کرج اردو زد

تیم داماش گیلان برای برگزاری اردوی آمادگی هفت روزه دیروز با 25 بازیکن وارد کرج شد و قرار است دو بازی تدارکاتی با تیمهای هما و داماش تهران برگزار کند. تیم داماش خود را برای شرکت در رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور که مهر ماه آغاز می شود آماده می کند. قرعه کشی لیگ دسته اول فوتبال هفدهم شهریور برگزار می شود.

از قهرمان بین المللی پرس سینه گیلان در رشت تجلیل شد

از قهرمان پرس سینه گیلان که در رقابتهای آسیایی 2009 هندوستان نشان کسب کرده بود امروز در رشت تجلیل شد. در این مراسم که جمعی از پیشکسوتان استان حضور داشتند از "کیومرث معتمدی " که در وزن 90 کیلوگرم این رقابتها نشان طلا کسب کرده بود، تقدیر شد.

سید رسول حسینی دیگر نماینده گیلانی وزن با ضافه 125 کیلوگرم تیم ملی نیزدر این رقابتها به نشان برنز رسید. تیم ایران با 17 طلا، پنج نقره و سه برنز در بین 11 کشور آسیایی قهرمان شد تیمهای قزاقستان و هندوستان دوم و سوم شدند.

تیم ملی والیبال بزرگسالان کشور با پنج عضو تیم داماش سهمیه حضور در جام جهانی را دریافت کرد

تیم ملی والیبال بزرگسالان ایران با حضور زرینی، مهدوی، نادی، عطار و سرمربیگری حسین معدنی که همزمان سرمربیگری تیم داماش گیلان را برعهده دارد قزاقستان را شکست داد و جواز حضور در جام جهانی ایتالیا را به دست آورد.

حامد باقرپور والیبالیست گیلانی تیم ملی والیبال نوجوانان نیز دیروز با این تیم صربستان را شکست داد و به مرحله دوم رقابتهای جهانی ایتالیا را یافتند.

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال دو تیم ملوان بندرانزلی و پیکان قزوین را جریمه کرد

با اعلام کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تیم ملوان بندرانزلی به علت رفتار تماشاگرانش در دیدار هفته سوم لیگ برتر مقابل پیکان در قزوین 10 میلیون ریال جریمه نقدی و توبیخ کتبی شد.

تیم پیکان قزوین نیز به 30 میلیون ریال جریمه نقدی و یک بازی بدون تماشاگران محروم شد. ملوان در این دیدار 4 بر 0 نتیجه را به پیکان واگذار کرده بود.