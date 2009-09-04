درآمد 2.5 میلیارد دلاری تزانزیتی کشور

سعید عبداللهی در گفتگو با مهر گفت: در سال گذشته حدود 450 تا 500 هزارسفر تردد ترانزیتی از پایانه های مرزی کشور صورت گرفته است.

وی افزود: در همین مدت نزدیک به 110 هزار سفر کامیون حامل کالاهای وارداتی، 154 هزار سفر کامیون حامل کالاهای صادراتی و 200 هزار سفر کالای ترانزیتی حمل شده است که از این میزان، حدود 54 درصد کامیونهای حامل بار وارداتی، 75 درصد کامیون حامل کالاهای صادراتی و 85 درصد کامیون حامل کالاهای ترانزیتی متعلق به ایران است.

مدیر کل دفتر ترانزیت و پایانه های مرزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با اشاره به وجود 23 هزار کامیون در بخش حمل و نقل بین المللی، تصریح کرد: در طول سال گذشته 6 میلیون تن کالای نفتی و غیر نفتی بدون احتساب سوآپ ترانزیت شده که درآمد حاصل از آن حدود 2.5 میلیارد دلار منافع مستقیم و غیر مستقیم برای بخش دولتی و خصوصی به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه این رقم درآمد خالص کشور است، افزود: درآمدهای بخش ترانزیتی در چهار ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته در بخش جاده ای افزایش و در بخش ریلی کاهش یافته اما در مجموع حدود 4 درصد افزایش یافته است.

عبداللهی بر لزوم داشتن نگاه اقتصادی و مثبت به ترانزیت تاکید کرد و اظهارداشت: امروز ایران با داشتن 24 پایانه در مرز با 7 کشور همسایه، ظرفیت ترانزیت حدود 12 میلیون تن کالا بدون احتساب سوآپ را در سال دارد که برای محقق شدن آن باید برخی نگاهها را در مرزهای ترانزیتی کشور تعدیل کنیم.